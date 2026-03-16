經典賽美國拚冠先發出爐　麥克林喊話：我就是為此而生

▲Nolan McLean。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽美國隊再度挺進冠軍戰，總教練德羅薩（Mark DeRosa）在球隊4強擊敗多明尼加後正式確認，冠軍戰將由大都會右投麥克林（Nolan McLean）擔任先發。

24歲的麥克林在大聯盟僅有8場先發經驗，但就在這8場出賽中，他已展現出驚人的球威與控球能力，不僅四縫線與二縫線速球球威都能穩定輸出，搭配的變化球品質也被視為頂級水準。

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更重要的是，他在接到美國隊總教練德羅薩來電、詢問參賽意願時，給出了極具代表性的回應；麥克林說：「我就是為此而生的，我這輩子一直都在等待像這樣的時刻。」

如今德羅薩在美國隊4強淘汰多明尼加後證實，麥克林將先發出戰冠軍戰，對手將是義大利與委內瑞拉之戰的勝隊；麥克林上季例行賽尾聲在大都會表現亮眼，48局投球繳出2.06防禦率。

事實上，美國隊原先規劃是在晉級4強後，讓雙城投手萊恩（Joe Ryan）遞補柯蕭（Clayton Kershaw）的名額，甚至一度考慮由麥克林與萊恩共同分工、以接力方式完成先發任務。

不過當美國隊擊敗加拿大正式晉級後，球隊最終補進的卻是後援投手霍夫曼（Jeff Hoffman），而非萊恩。

除了先發安排已定，美國隊對牛棚戰力也充滿信心，而且賽程安排同樣對他們有利；無論是對加拿大之戰，還是4強迎戰多明尼加，美國隊都能依照預定藍圖啟用3名主力牛棚戰將。

由貝德納（David Bednar）負責第7局、惠特洛克（Garrett Whitlock）接手第8局，再交給米勒（Mason Miller）關門守成；雖然貝德納兩戰都曾面臨壘上有人的壓力局面，但最終3人在高張力局數都順利守住失分。

此外，美國隊本屆賽事至今始終未曾遭遇連兩天出賽的情況，冠軍戰前還能獲得一天完整休兵，這讓他們相較於尚未休息的決賽對手，明顯握有更大優勢。

談到賽程安排時，德羅薩表示，「這次賽程真的對我們很有利，比2023年那次好太多了，上一次我們連打3天，那樣的安排確實消耗了我們的牛棚。」

依照經典賽規定，美國隊整個牛棚在冠軍戰理論上都可動用，不過德羅薩也提到，球團端仍會提供意見，教練團也必須和投手教練派提特（Andy Pettitte）共同擬定最合適的投手調度方式。

尤其米勒在4強賽用了22球、惠特洛克16球、貝德納18球，若冠軍戰再登板，將是5天內第3次出賽。

不過德羅薩也透露，球員們的求勝意志非常強烈，他最後說：「如果是由休息室裡那些傢伙自己決定的話，每一天都會帶來新的挑戰。」