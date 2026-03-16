運動雲

>

經典賽美國拚冠先發出爐　麥克林喊話：我就是為此而生

▲Nolan McLean。（圖／達志影像／美聯社）

▲Nolan McLean。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽美國隊再度挺進冠軍戰，總教練德羅薩（Mark DeRosa）在球隊4強擊敗多明尼加後正式確認，冠軍戰將由大都會右投麥克林（Nolan McLean）擔任先發。

24歲的麥克林在大聯盟僅有8場先發經驗，但就在這8場出賽中，他已展現出驚人的球威與控球能力，不僅四縫線與二縫線速球球威都能穩定輸出，搭配的變化球品質也被視為頂級水準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更重要的是，他在接到美國隊總教練德羅薩來電、詢問參賽意願時，給出了極具代表性的回應；麥克林說：「我就是為此而生的，我這輩子一直都在等待像這樣的時刻。」

如今德羅薩在美國隊4強淘汰多明尼加後證實，麥克林將先發出戰冠軍戰，對手將是義大利與委內瑞拉之戰的勝隊；麥克林上季例行賽尾聲在大都會表現亮眼，48局投球繳出2.06防禦率。

事實上，美國隊原先規劃是在晉級4強後，讓雙城投手萊恩（Joe Ryan）遞補柯蕭（Clayton Kershaw）的名額，甚至一度考慮由麥克林與萊恩共同分工、以接力方式完成先發任務。

不過當美國隊擊敗加拿大正式晉級後，球隊最終補進的卻是後援投手霍夫曼（Jeff Hoffman），而非萊恩。

除了先發安排已定，美國隊對牛棚戰力也充滿信心，而且賽程安排同樣對他們有利；無論是對加拿大之戰，還是4強迎戰多明尼加，美國隊都能依照預定藍圖啟用3名主力牛棚戰將。

由貝德納（David Bednar）負責第7局、惠特洛克（Garrett Whitlock）接手第8局，再交給米勒（Mason Miller）關門守成；雖然貝德納兩戰都曾面臨壘上有人的壓力局面，但最終3人在高張力局數都順利守住失分。

此外，美國隊本屆賽事至今始終未曾遭遇連兩天出賽的情況，冠軍戰前還能獲得一天完整休兵，這讓他們相較於尚未休息的決賽對手，明顯握有更大優勢。

談到賽程安排時，德羅薩表示，「這次賽程真的對我們很有利，比2023年那次好太多了，上一次我們連打3天，那樣的安排確實消耗了我們的牛棚。」

依照經典賽規定，美國隊整個牛棚在冠軍戰理論上都可動用，不過德羅薩也提到，球團端仍會提供意見，教練團也必須和投手教練派提特（Andy Pettitte）共同擬定最合適的投手調度方式。

尤其米勒在4強賽用了22球、惠特洛克16球、貝德納18球，若冠軍戰再登板，將是5天內第3次出賽。

不過德羅薩也透露，球員們的求勝意志非常強烈，他最後說：「如果是由休息室裡那些傢伙自己決定的話，每一天都會帶來新的挑戰。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

壞球變好球終結比賽！多明尼加含冤落敗　外媒炸鍋：這不能接受

壞球變好球終結比賽！多明尼加含冤落敗　外媒炸鍋：這不能接受

快訊／美國雙轟定勝負！2比1擊敗多明尼加　連三屆闖冠軍戰

快訊／美國雙轟定勝負！2比1擊敗多明尼加　連三屆闖冠軍戰

爭議好球終結戰局！多明尼加飲恨止步四強　基特、A-Rod齊發聲

爭議好球終結戰局！多明尼加飲恨止步四強　基特、A-Rod齊發聲

主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

伊藤大海挨逆轉3分砲　韓媒酸：憑這樣的實力挑戰大聯盟？

伊藤大海挨逆轉3分砲　韓媒酸：憑這樣的實力挑戰大聯盟？

臺灣英雄對決！林維恩1.1局失6分震撼教育　費爾柴德春訓首轟出爐

臺灣英雄對決！林維恩1.1局失6分震撼教育　費爾柴德春訓首轟出爐

龍恩、費仔驚喜同框！旅美台將大集合　球迷嗨喊未來中華隊

龍恩、費仔驚喜同框！旅美台將大集合　球迷嗨喊未來中華隊

美記揭大谷翔平最後打席罕見紀錄　這一幕自2018年後未再出現

美記揭大谷翔平最後打席罕見紀錄　這一幕自2018年後未再出現

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

裁判幾乎都美國籍爆爭議！　美國再見三振史詩級誤判掀眾怒

裁判幾乎都美國籍爆爭議！　美國再見三振史詩級誤判掀眾怒

【看完也會唸了XD】嘉義燈會工作人員邊喊邊跳　魔性口號指引接駁方向

熱門新聞

壞球變好球終結比賽！多明尼加含冤落敗　外媒炸鍋：這不能接受

快訊／美國雙轟定勝負！2比1擊敗多明尼加　連三屆闖冠軍戰

爭議好球終結戰局！多明尼加飲恨止步四強　基特、A-Rod齊發聲

主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

伊藤大海挨逆轉3分砲　韓媒酸：憑這樣的實力挑戰大聯盟？

臺灣英雄對決！林維恩1.1局失6分震撼教育　費爾柴德春訓首轟出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1壞球變好球終結比賽！外媒炸鍋：這不能接受

2快訊／美國2比1擊敗多明尼加

3爭議好球終結戰局！基特、A-Rod齊發聲

4主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　

5伊藤大海挨逆轉3分砲　韓媒狠酸

最新新聞

1林鴻道接國訓董事長　趙士強當執行長

2統一獅 UniGirls再添新外援！

3陳愷忻首轟就是滿貫砲

4林承諺傷後首登板投6.1局建功　三星國中晉32強

5徐若熙將在18日對中日龍登板

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

追蹤手指骨裂！陳傑憲完成3項運動醫學檢查　上午離開高雄長庚

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

【誰給你的勇氣】闖派出所說沒事啊？他轉頭比中指下場慘囉

國中妹耳暴痛！醫夾出「活體小強猛踢腿」　13秒尖叫片曝光

三上悠亞IG追蹤暴漲5萬人！　遭酸民攻擊感謝台粉加油

李泳知櫻花季開唱丟麥帥翻　笑喊：該搬來高雄住了！

曾國城「從小」聽他歌　猛虧巫啟賢「後年領敬老卡」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366