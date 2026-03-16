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400名球迷接機送暖！日本武士隊神情凝重返國　井端低頭不語

▲WBC日本隊井端弘和在記者會上鞠躬。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC日本隊井端弘和在記者會上鞠躬。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

侍JAPAN在本屆世界棒球經典賽（WBC）8強賽不敵委內瑞拉，無緣完成連霸，16日搭乘包機返抵成田機場。綜合日媒報導，現場約有400名球迷到場接機，另有近百名媒體守候，不過球員與教練團神情普遍相當凝重，幾乎看不到笑容，總教練井端弘和更是一路低頭不語，難掩失利後的沉重心情。

根據《東京體育 Web》報導，包機於日本時間下午3點07分降落，約3點36分左右，井端監督與球員們身穿白色運動外套現身抵達大廳。從球員們的步伐與表情中，不難感受到前一天激戰委內瑞拉後的疲憊，以及遭淘汰的遺憾情緒。球員由近藤健介、周東佑京走在前方，接著是坂本勇人、佐藤輝明等人，井端則走在牧秀悟後方，神情嚴肅、視線始終低垂。

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《Daily Sports》則指出，雖然球員們幾乎都沒有露出笑容，但前來接機的球迷仍報以掌聲，並高喊「辛苦了！」等慰勞聲。除了抵達大廳擠滿人潮，連二樓也站滿想一睹日本隊身影的球迷。即便球隊以隊史首次止步8強的結果返國，球迷仍用行動送上支持。

網路上也湧現大量球迷留言，對日本隊表達感謝與鼓勵。不少人寫下「大家已經很努力了，請抬頭挺胸」、「能夠支持你們真的很幸福」，也有人心疼球員經歷長途飛行與高壓賽事後的身心狀態，希望他們能好好休息。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

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