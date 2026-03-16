大谷效應再擴大！　洛杉磯道奇傳攜手UNIQLO　

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇傳重磅商業合作，根據美媒《The Athletic》報導，道奇已與日本知名全球服飾品牌UNIQLO達成贊助協議，UNIQLO將成為道奇球場官方場地合作夥伴，並取得球場場地命名權；不過報導也指出，「Dodger Stadium」的名稱本身不會更動。

《The Athletic》透露，道奇已與UNIQLO完成協議，後者將成為球團頂級贊助商之一，並取得獨家行銷與宣傳機會。

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雖然UNIQLO將握有球場場地命名權，但道奇並未出售整座球場的冠名權，因此現有的「道奇球場」名稱仍將維持不變。

報導分析，未來場地名稱很可能採取「Uniqlo Field at Dodger Stadium」的形式，也就是在保留道奇球場原名的前提下，於球場內場地名稱納入品牌名稱；若消息屬實，這也將是擁有64年歷史的道奇球場，首次在場地命名上引入贊助商品牌。

值得注意的是，自大谷翔平加盟道奇後，球團與日系企業之間的合作明顯大幅增加，包括全日本空輸（ANA）、TOYO TIRE、興和、大創產業、KOSE及養樂多等，皆已陸續與道奇建立合作關係。

外界普遍認為，大谷的高人氣與國際影響力，正持續放大道奇在亞洲市場、尤其是日本市場的商業價值。

《The Athletic》也點出，UNIQLO這次與道奇合作的時間點別具意義，正值大谷翔平效應持續發酵、球團全球品牌影響力快速擴張之際。

美國財經媒體《富比世》先前也曾預估，道奇有望成為北美首支年度贊助收入突破2億美元的職業運動球隊，顯示球團在商業開發上的驚人潛力。