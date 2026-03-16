爭議好球終結多明尼加　多明尼加媒體嘆：這樣結束真的很難接受

▲Geraldo Perdomo。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽準決賽多明尼加以1比2不敵美國隊無緣晉級決賽，賽後最後一球的好壞球判決引發討論，現場多明尼加媒體也難掩失落情緒，當地電台記者奎托（Carlos Manuel Cueto）更向日本記者感嘆：「這樣的結束方式真的很難接受。」

多明尼加此役派出豪華打線應戰，包括索托（Juan Soto）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等大聯盟明星球員齊聚，被視為本屆奪冠熱門之一；不過在準決賽中面對美國隊投手群壓制，最終以1比2惜敗，在4強止步。

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比賽最後一個打席成為關鍵轉折，9局多明尼加1分落後、2出局後佩多莫（Geraldo Perdomo）面對美國投手米勒（Mason Miller），在滿球數情況下，米勒投出第8球低角度變化球，佩多莫自信目送，但主審判定為好球三振，比賽就此結束。

判決出爐瞬間，佩爾多莫當場抱頭露出難以置信的表情，多明尼加板凳席球員也紛紛張開雙手抗議，小葛雷諾更將口中嚼著的口香糖吐向場內，以此表達不滿，多明尼加最終以這樣充滿爭議的方式結束本屆賽事。

根據日媒《THE ANSWER》報導，賽後在混合採訪區時，多明尼加媒體普遍瀰漫著失落氣氛，剛結束總教練普侯斯（Albert Pujols）記者會的日本媒體記者，在等候兩隊球員時，被一名多明尼加記者主動搭話。

對方正是廣播電台「Maniel FM91.9」的記者奎托，他略帶苦笑說：「我們也加入你們了呢。」

兩人其實前一天才因日本隊輸球而在球場碰面，沒想到隔天多明尼加也止步4強；談到這場比賽，奎托難掩失望地表示：「現在心裡真的有很多情緒在翻湧，這對兩隊來說都是一場很艱難的比賽，我們也有幾次得分機會，但都沒有把握住。」

談到最後那個決定比賽的判決，他語氣更加沉重的說：「這樣的結束方式真的很令人難過，你看到了嗎？那一球……不是差一點就變成落地球了嗎？」

奎托最後感嘆說：「這真的很難讓人接受。」