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日本隊WBC出局後網路謾罵暴增　日職球員會警告將採法律行動

▲近藤健介。（圖／達志影像／美聯社）

▲近藤健介。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

日本武士隊在世界棒球經典賽8強止步後，網路上出現大量針對球員與教練團的攻擊言論，日本職業棒球選手會16日於官方X發文警告，已確認多起誹謗中傷貼文，對於惡意內容將採取包含法律途徑在內的嚴正措施。

日本職棒球員會表示，在WBC賽事結果出爐後，社群平台上出現許多針對日本代表隊選手以及監督、教練團的攻擊與誹謗言論。

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球員會強調，過去為保護球員權益，已多次採取法律行動，包括申請揭露發文者資訊、提出損害賠償請求以及刑事告訴等。

球員會指出，本屆WBC已透過導入AI監測系統，持續監控社群平台上的相關言論，同時進行貼文確認與證據保全；一旦確認為惡意或惡質攻擊，將不排除採取法律行動，並強調會「嚴正處理」。

事實上，日本職棒球員會在本月14日就曾表示，已在網路上發現針對WBC日本代表隊的誹謗中傷內容；當時球員會指出，目前正與日本職棒聯盟（NPB）以及NPB Enterprise共同進行監測，對象包含日本代表隊監督、教練與球員。

球員會表示，在WBC首輪賽事期間，也已確認到一定數量的攻擊性貼文，並呼籲球迷持續給予日本隊溫暖的支持與鼓勵。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

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