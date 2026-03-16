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爭議好球終結戰局！多明尼加飲恨止步四強　基特、A-Rod齊發聲

▲Mason Miller。（圖／達志影像／美聯社）

▲Mason Miller。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽16日由兩支奪冠熱門多明尼加與美國正面對決。這場原本備受矚目的強強對話，最終卻因爭議好球判決畫下句點，多明尼加在關鍵時刻遭到三振，以1比2惜敗，無緣自2013年以來再度闖進決賽。

此役形成出乎意料的投手戰，多明尼加打線遭到壓制，美國一路保持微幅領先，比賽最大爭議出現在9局下半，多明尼加1比2落後、兩出局三壘有人，只要擊出安打即可追平。

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當時美國終結者米勒（Mason Miller）面對佩多莫（Geraldo Perdomo）纏鬥到滿球數，第8球投出滑球，球路明顯偏低，但主審布雷澤（Corey Blaser）仍判定為好球，佩爾多莫遭到三振，比賽也在全場譁然聲中直接結束。

事實上，布雷澤的好球帶判決在比賽後段已引發質疑，8局時多明尼加球星索托（Juan Soto）曾在外角低球目送後被判三振，當下就露出明顯不滿的表情，也讓外界對主審判決尺度產生疑問。

轉播比賽的《FOX Sports》球評團也對最後判決感到錯愕，前洋基傳奇球星基特（Derek Jeter）直言，未來賽事勢必會導入電子判決系統。

基特表示：「下一屆WBC毫無疑問會導入ABS（自動好球壞球判定系統），我不想看到比賽用這樣的方式結束。」

同樣擔任球評的羅德里格斯（Alex Rodriguez）也對判決感到遺憾，他說：「像這麼重要的一場比賽，竟然以一顆不是好球的投球作為最後結果，真的、真的讓人非常失望。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

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