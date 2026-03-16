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主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

▲佩多莫（Geraldo Perdomo）難以置信最後一球被判好球。（圖／達志影像／美聯社）

▲佩多莫（Geraldo Perdomo）難以置信最後一球被判好球。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽4強賽美國以2比1擊敗多明尼加，連續3屆闖進冠軍戰，但比賽最後一球引爆巨大爭議。美聯社就以「多明尼加在WBC因一顆看似偏低的『再見好球』落敗，而大聯盟的機器人主審系統一週後就將上路」為題報導這場比賽，點出這記關鍵判決，不只左右勝負，也再度把自動好壞球判定系統（ABS）推上討論檯面。

爭議出現在9局下最後打席，當時多明尼加1分落後，佩多莫（Geraldo Perdomo）面對美國終結者米勒（Mason Miller）滿球數投出的滑球，眼看球路似乎低於好球帶，原本已往三壘側休息區方向踏步，認為自己選到保送，能替球隊形成一、三壘有人的局面。沒想到主審布雷瑟（Cory Blaser）果斷拉弓判出第三個好球，讓追平分停在三壘，也讓美國直接以2比1拿下勝利。佩多莫賽後直言，「他知道自己判錯了，我也知道那球百分之百是錯的。」但他也補上一句，「我們不是輸在那一球。」

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由於大聯盟預計從2026年球季起正式導入自動好壞球判定挑戰系統（ABS），而開幕時間就在3月25日，距離這場比賽僅剩一週，也讓外界更關注WBC未來是否該跟進採用。美國外野手克羅-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）賽後也坦率談到這點，「看起來好像是有點低，不過……是啊，還好這場比賽沒有用ABS。全部交給人來判斷也好。佩多莫的選球真的非常好，當我看到他的反應時，就覺得有點不妙……」這番話也等於間接承認，那球確實相當有爭議。

PCA對美國終結者米勒的信任則毫不掩飾。他表示，「梅森（米勒）整個賽會投得都非常棒。當你在左外野，而投手又能丟出102英里的球速時，其實會有點可怕，因為你幾乎沒什麼反應時間。」他還半開玩笑地這麼形容隊友的火球威力。米勒此役22球中有13球球速超過100英里，9局雖先保送羅德里奎茲（Julio Rodríguez），又因暴投讓對手攻佔三壘，但最終仍在爭議聲中守住勝果。多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）賽後則表示，不想把焦點只放在最後一球，但也坦言，對於比賽以這樣的方式結束，確實感到失望。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

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