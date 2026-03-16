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爭議1球！WBC官方X發「美國晉級」遭大怒灌　富藍戈也發文抱不平

▲美加戰最後一球惹議。（圖／富藍戈Threads）

▲美加戰最後一球惹議。（圖／富藍戈Threads）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽4強賽美國以2比1擊敗多明尼加，連3屆挺進冠軍戰，不過賽後討論焦點幾乎全落在9局下最後那顆爭議判決。曾效力富邦悍將的委內瑞拉籍洋投富藍戈（Enderson Franco）也在社群發聲，直接替多明尼加抱不平，直言「最後那一球是壞球（That last pitch was a ball）」。此外，WBC官方X發布「美國晉級」貼文也遭到各國球迷大怒灌。

富藍戈先是在Threads寫下對判決的不滿，隨後又轉貼一張清楚顯示那球落在好球帶外的九宮格圖，並留言寫道「太瘋狂、太不可思議了（Crazy and incredible）」，顯示他對這記判決相當難以置信。這顆89英里的低角度滑球，打者佩多莫（Geraldo Perdomo）選擇不揮棒，卻被主審判成好球，也讓比賽直接以再見三振收場。

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美國靠兩發全壘打逆轉，最終驚險晉級決賽，但9局最後一球在X上引發熱議，不少網友直呼，「最後那個判決之後肯定會有爭議」、「這怎麼看都是壞球吧」、「明明是一場好比賽，結果收尾卻變成這樣」。比賽本身張力十足，兩支冠軍熱門正面交鋒，球場內樂器聲與歡呼聲不斷，氣氛沸騰，卻因最後一球留下爭議。

WBC官方X在發出美國晉級訊息後，底下留言區瞬間炸鍋，許多球迷痛批「那是壞球」、「多明尼加是被主審搞掉的吧」、「這種結束方式太扯了」、「這場根本是主審贏了」、「不應該就這樣結束」。不過也有人持不同看法，認為「雖然是壞球，但9局2出局、滿球數的情況下，打者也許該出棒」，甚至有人質疑，「美國人擔任這場球審，大家難道都沒覺得奇怪嗎？」從富藍戈到各國球迷，這記「最後一球」顯然已成為本屆經典賽最具話題的爭議判決之一。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

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