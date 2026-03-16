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裁判幾乎都美國籍爆爭議！　美國再見三振史詩級誤判掀眾怒

▲Mason Miller。（圖／達志影像／美聯社）

▲Mason Miller。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽四強戰，美國隊與多明尼加隊上演一場巔峰較量，兩隊全場得分都來自全壘打；美國靠著4局上韓德森（Gunnar Henderson）與安東尼（Roman Anthony）接連開轟逆轉戰局，終場2比1驚險勝出，成功挺進決賽。

多明尼加在2局上率先突破美國投手群，卡米內羅（Junior Caminero）轟出陽春砲替球隊先馳得點；不過在取得領先後，多明尼加數度把握住上壘機會，卻始終無法在得點圈補上關鍵一擊，讓美國隊持續將失分控制在最小範圍。

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比賽轉折出現在4局上半，美國隊展現長程火力，韓德森先以一發陽春全壘打追平比分，隨後安東尼再補上一轟，兩發全壘打連續出現，也幫助美國隊將比數改寫為2比1，並一路把領先守到最後。

9局下半，美國推出火球終結者米勒（Mason Miller）登板關門，面對多明尼加最後反攻，雙方在最後一個打席形成高度張力；米勒最終讓Geraldo Perdomo揮棒落空遭三振，美國也在驚險氣氛中拿下勝利，確定挺進本屆賽事冠軍戰。

不過，這場比賽在最後一球出現極具爭議的判決。從轉播畫面來看，米勒投出的決勝球明顯偏離好球帶下緣，但主審仍判定為好球，直接結束比賽。

這個判決隨即引發球迷與媒體熱烈討論，不少外界聲音質疑，這樣的誤判不應出現在如此高張力的國際大賽關鍵時刻。

賽後，關於裁判執法與制度公平性的討論迅速延燒；該場比賽的主審、一壘審與二壘審皆為美國籍裁判，在涉及美國隊晉級的關鍵戰役中，這樣的裁判配置是否妥當，也成為爭議焦點之一。

儘管比賽因爭議判決留下話題，多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）賽後仍展現風度，他受訪時表示，不希望把焦點放在最後那一球，也不打算批評那次判決，只能說那並不是屬於球隊的時刻。

美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）則在談到電子好球帶議題時坦言，自己支持ABS系統，也是ABS的粉絲，認為未來WBC很可能朝這個方向發展。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

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