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史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

▲Paul Skenes。（圖／達志影像／美聯社）

▲Paul Skenes。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

美國隊在世界棒球經典賽準決賽以2比1擊敗多明尼加，連續3屆闖進決賽，先發投手史金斯（Paul Skenes）主投4.1局僅失1分拿下勝投；不過依據賽會用球數規定，他將無法在決賽登板。

史金斯本場面對被視為本屆最強火力之一的多明尼加打線，首局他讓對手3上3下，第2局在取得2出局後，被卡米內羅（Junior Caminero）逮中一顆135公里的滑球轟出左中外野陽春全壘打，讓多明尼加先馳得點。

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不過美國隊打線在第4局反擊，韓德森（Gunnar Henderson）與安東尼（Roman Anthony）接連開轟，幫助球隊2比1逆轉；隨後牛棚接手守成，成功壓制多明尼加豪華打線，最終以1分差驚險晉級。

史金斯此戰投4.1局用71球被敲6安打、失1分，沒有四壞球並送出2次三振；本屆WBC他先發2場拿下2勝0敗、防禦率1.08。

賽後史金斯在場邊接受美國FOX訪問表示，「我只是想盡可能讓記分板上保持0分，創造一個能讓球隊贏球的局面，每個人都完成了自己的角色。」

談到此役能夠壓制強敵的原因，他也特別提到隊友守備的幫助，「我能好好控制自己的球，這不是我最好的投球，但就像上一場比賽一樣，我們的守備真的非常出色；賈吉（Aaron Judge）的傳球非常精彩，第一局隊友守備也是，正是因為有那些精彩守備，讓我投起來更輕鬆。」

史金斯也對多明尼加的火力給予高度評價，「在我至今對戰過的打線中，多明尼加的打線是最難纏的，毫無疑問。」

對於首次參與WBC的感受，他說，「我想他們（多明尼加）對上我們時，大概也會有一樣的感覺；從期待的角度來看，這真的是非常棒的經驗，當這項賽事開始時，我其實沒有特別具體的期待，也不知道會發生什麼事，但實際上這段經歷遠遠超出我的想像。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

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