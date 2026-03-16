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多明尼加多次錯失得分機會　主帥普侯斯沉痛發聲

▲多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）。（圖／路透）

▲多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽準決賽15日登場，多明尼加最終1比2不敵美國隊，無緣晉級決賽；賽後總教練普侯斯（Albert Pujols）神情沉重表示：「這是一場非常重要的比賽，我想向代表多明尼加出賽的球員們致上敬意，我們並不是沒有做好準備。」

此戰雙方開局即形成投手戰，2局下多明尼加打者卡米內羅（Junior Caminero）從美國王牌史金斯（Paul Skenes）手中轟出左外野陽春全壘打，幫助球隊先馳得點；這一轟也是多明尼加本屆賽會的第15支全壘打，刷新單屆團隊火力紀錄。

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多明尼加先發投手塞維里諾（Luis Severino）前3局成功壓制美國打線沒有失分，不過4局上局勢出現變化，美國隊韓德森（Gunnar Henderson）率先敲出陽春砲將比分追平。

隨後在1出局情況下，多明尼加派出索托（Gregory Soto）接替登板，但又被安東尼（Roman Anthony）轟出超前全壘打，美國隊以2比1反超。

比賽中段多明尼加多次出現得分機會卻未能把握，4局兩出局滿壘時，威爾斯（Austin Wells）擊出左外野飛球遭接殺；5局下1出局一、二壘時，索托（Juan Soto）擊出游擊滾地球形成雙殺。

7局下1出局二、三壘的大好機會中，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與馬提（Ketel Marte）連續吞下三振，錯失追平契機。

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