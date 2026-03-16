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WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

▲美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）。（圖／路透社）

▲美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）。（圖／路透社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽4強美國隊以2比1逆轉擊敗奪冠熱門多明尼加，比賽過程中多次出現好壞球爭議判決，尤其9局關鍵一球引發熱議，也再度讓是否導入自動好壞球判定系統（ABS）成為討論焦點；美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）賽後也表示支持未來賽會導入該系統。

此戰一路形成投手戰，美國隊在落後情況下完成逆轉，但比賽尾聲卻因判決問題掀起爭議；9局下多明尼加在2出局、三壘有人、1分落後時迎來追平機會，佩多莫（Geraldo Perdomo）在滿球數情況下等到最後一球，根據MLB官方網站的配球圖顯示，該球明顯偏低落在壞球區域，但主審仍判定為好球，直接形成三振結束比賽。

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突如其來的判決讓多明尼加球員當場愣住，也讓這場巔峰對決的準決賽以充滿爭議的方式畫下句點。

事實上，本場比賽多次出現類似情況，8局多明尼加首名打者索托（Juan Soto）也曾被判定為站著不動三振，其中關鍵一球同樣看起來偏低接近壞球帶，最終這些判決都在關鍵時刻對美國隊較為有利。

隨著爭議持續擴大，外界也再次關注自動好壞球判定系統（ABS）的導入問題；該系統被稱為「機器人主審」，已預計在美國職棒大聯盟導入。

系統運作方式為原則上仍由主審判定好壞球，但投手、捕手或打者在投球後可透過拍帽子或頭盔提出挑戰，由電子系統重新判定；每隊每場比賽可擁有2次挑戰機會，若挑戰成功則不會扣減次數，若進入延長賽且已用完挑戰權，仍可再獲得1次挑戰機會。

賽後記者會上，也有媒體詢問是否應在未來WBC導入自動判定系統，美國隊總教練德羅薩對此持開放態度表示：「下屆賽會應該會變成那樣吧，我也贊成。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

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