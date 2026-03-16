徐若熙將在18日對中日龍登板　倉野信次緊盯開季調整

▲WBC中華隊投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

福岡軟銀一軍投手首席教練倉野信次，近日受日媒訪問時談到參加世界棒球經典賽投手群的歸隊時程，其中日本隊投手松本裕樹預計19日重新與球隊會合，倉野也認為他有望趕上球季開幕。

日本隊15日不敵委內瑞拉後，已啟程返國，針對投手群的後續安排，現階段球團預估，相關球員將於19日重新歸隊；倉野信次談到松本裕樹時表示，「大致上預計就是那個時間點開始合流。」

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倉野信次接著透露，雙方昨天已經取得聯繫，「目前聽起來沒有什麼問題，接下來等他回來後，會一邊確認身體狀況；不過就開幕來看，我們認為他完全是可以列入戰力規劃的。」

另一方面，以中華隊身分參賽的徐若熙，目前已經先行與球隊會合，預計將在18日對中日龍之戰登板，進一步調整備戰新球季。

至於墨西哥隊投手阿曼塔（Alexander Armenta）則預定17日起重新加入球隊；倉野信次表示，「希望能一邊跟他討論各種狀況，一邊決定下一步的規劃。」

古巴隊王牌莫伊內洛（Livan Moinelo）方面，目前歸隊時程則仍未明朗，倉野信次提及，「還是要先跟本人談過，我打算透過線上會議和他溝通，不過他現在還沒辦法回來。」