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壞球變好球終結比賽！多明尼加含冤落敗　外媒炸鍋：這不能接受

▲最後一顆滑球被判定好球。（圖／WBC官網）

▲最後一顆滑球被判定壞球。（圖／WBC官網）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽4強賽16日上演戲劇性結局，美國與多明尼加一路激戰到9局下，最終美國以2比1驚險勝出，連3屆闖進冠軍戰。不過，最後一個出局數卻引爆巨大爭議，多明尼加打者佩多莫（Geraldo Perdomo）面對一顆明顯偏低的89英里滑球沒有出棒，主審卻判成好球，形成再見三振，也讓比賽在爭議聲中劃下句點。

9局下，多明尼加最後反攻，羅德里奎茲（Julio Rodríguez）先選到保送，隨後靠暴投上到二壘，克魯茲（Oneil Cruz）代打滾地球推進形成一出局三壘有人，追平分站上三壘。輪到佩多莫打擊時，他對偏低球選擇不揮棒，沒想到主審拉弓判三振，讓多明尼加錯愕吞敗。英媒《衛報》也直言，這記決定勝負的爭議好球，是一場高水準比賽裡「最糟糕的結尾方式之一」。

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這場比賽原本就話題滿滿，多明尼加靠卡米內羅（Junior Caminero）陽春砲先馳得點，但美國隨後靠韓德森（Gunnar Henderson）與安東尼（Roman Anthony）兩發陽春彈逆轉。賈吉（Aaron Judge）不僅展現雷射肩阻殺，5局還差點開轟，只是被羅德里奎茲在全壘打牆前美技沒收。美國投手群則成功壓制多明尼加豪華打線，把2比1優勢守到最後。

但比賽結束後，討論焦點幾乎全落在最後那顆好壞球。美國《ESPN》名記者帕桑（Jeff Passan）就在社群平台發文怒批：「那場比賽不能這樣結束，真可惜。」道奇專門媒體《Dodgers Nation》記者卡姆拉斯（Noah Camras）也寫下：「這完美說明了為什麼ABS會對棒球有幫助，真的不能這樣結束，太誇張了。」另一名記者哈里斯（Blake Harris）則質疑：「我真的不懂為什麼WBC不使用ABS。」而WBC本屆確實未採用自動好壞球系統。

MLB內容創作者 Marc Luino 直言，自己在現場第一時間沒看清球的位置，但回放後認為那是「可怕的誤判」，不應該發生，並替多明尼加感到遺憾。轉播畫面也拍到多明尼加主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在休息室情緒爆發，顯然對這個結局難以接受。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

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