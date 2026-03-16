龍恩、費仔驚喜同框！旅美台將大集合　球迷嗨喊未來中華隊

▲龍恩、費仔都來了！旅美幫大集合引熱議。（圖／截自沙子宸Threads）

記者楊舒帆／綜合報導

Team Taiwan雖然已結束本屆經典賽征程，話題熱度仍持續延燒。旅美球員近日再度聚首，甚至還特地找來因傷退賽的龍恩同框，讓不少球迷直呼，「看到未來經典賽的組合！」

中華隊在東京預賽結束後各自返隊，旅美球員陸續回到母隊報到。由於各隊春訓基地距離相近，加上運動家與守護者剛結束交手，林維恩、沙子宸也分別在社群平台分享聚會照片，讓球迷一飽眼福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沙子宸在Threads曬出一張大合照，畫面中包括龍恩、費爾柴德、林維恩、柯敬賢、林昱珉，同行的還有各隊翻譯。「大E人」林維恩則在IG分享自己與費爾柴德、龍恩的合照，其中一張更是「龍費」肩並肩坐在一起的畫面，立刻引發球迷關注。另一個意外焦點則落在林維恩身上的T恤，他穿著一件啦啦隊Amaze的衣服入鏡，也被不少球迷一眼認出。

大批台灣好手難得在美國齊聚，讓球迷看得相當振奮，也更期待這群年輕球員未來再度披上中華隊戰袍。有球迷直呼，「這張合照太珍貴了！」也有人留言祝福，「祝你們今年都身體健康、順利升上大聯盟」、「美國分隊大集合！」

▲林維恩與龍恩、費仔合照。（圖／截自林維恩IG限時動態）