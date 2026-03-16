金塊遭準絕殺輸球好冤？NBA證實誤判　湖人里夫斯9.2秒不該有兩罰

▲洛杉磯湖人與丹佛金塊15日一役在關鍵時刻出現誤判，里夫斯在9.2秒不該有兩次罰球機會。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人在台灣時間15日靠著唐西奇（Luka Doncic）全場30分大三元的頂尖表現，外加在延長賽終了前0.5秒投進的高難度後撤步跳投，終場以127比125 險勝丹佛金塊，然而NBA官方公佈最後兩分鐘裁判報告，報告卻證實，在第四節讀秒階段出現重大誤判，當時金塊瓊斯（Spencer Jones）乾淨抄截被誤吹成犯規，讓湖人里夫斯（Austin Reaves）獲得關鍵罰球機會，高機率影響到了這場比賽的勝負。

根據裁判報告指出，這次誤判發生在第四節剩餘9.2秒時，當時金塊以3分領先，湖人發邊線球，里夫斯接到球後，金塊新秀瓊斯精準判斷並伸手「乾淨利落」地將球撥掉並完成抄截。然而，當值裁判卻判定瓊斯打手犯規，讓里夫斯站上罰球線，但事實上瓊斯的抄截動作非常乾淨，里夫斯根本不該獲得這兩次罰球，隨後兩罰全中將比分追至115比116。

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這次誤判的連鎖反應極大，若當下判定正確，金塊將掌握球權且擁有領先優勢，極高機率能在四節內結束比賽，正是因為這次罰球，讓湖人得以在後續執行犯規戰術，並在倒數5.3秒由里夫斯演出「第一罰命中、第二罰刻意不進、自搶進攻籃板補籃」的神奇「1+2」進攻，最終以118比118將比賽拖入延長。

至於延長賽最後兩分鐘，報告顯示所有判罰皆正確，包括唐西奇在最後0.5秒投進的那顆後撤步準絕殺，判定並無違例。