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侍Japan連霸夢碎創難堪紀錄　《紐約郵報》點敗因

▲總教練井端弘和。（圖／達志影像／美聯社）

▲總教練井端弘和。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

日本「侍Japan」在本屆世界棒球經典賽無緣連霸，也寫下隊史首度無緣4強的結果；美國媒體《紐約郵報》賽後特別撰文，直指日本隊在追求現代化的過程中，反而失去了原有的棒球風格，並點出打線火力斷層、守備調度與投手配置等多項問題。

《紐約郵報》分析指出，日本隊這次在大賽中的作戰方式，顯示出球隊在改變之中逐漸失去自身特色，文中寫道：「日本在推進現代化的過程中，反而失去了自己的身分認同。」

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該報進一步批評，「他們打的已經不是『日本的棒球』，比起守備更重視進攻，比起小球戰術更優先追求長打。」

從8強賽內容來看，日本隊此役所有得分確實都來自長打，首局大谷翔平首打席開轟率先得分；3局上在落後1分時，佐藤輝明敲出二壘安打追平比數，隨後森下翔太再補上3分全壘打，一度幫助日本隊超前。

對此，《紐約郵報》指出：「再加上鈴木誠也因膝傷中途退場，日本從第4局之後再也無法從委內瑞拉手中拿下任何1分，也就不足為奇了。」

除了比賽內容，紐約郵報對日本隊打線結構也提出嚴厲質疑，文中提到：「除了大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚這3位大聯盟球員之外，能對對方投手造成實質傷害的打者相當有限。」

報導更直言，日本隊核心打者與其他球員之間的差距，其實早在小組賽階段就已浮現，「『Big 3』與其他球員之間的差距，早在日本以全勝之姿突破小組賽時就已經十分明顯。」

總教練井端弘和的守備調度也被拿出來議論，球隊在追求攻擊火力的同時，犧牲了原本應該倚重的守備穩定性；文中指出：「井端弘和監督讓鈴木鎮守中外野，但他在芝加哥小熊4年當中只守過那個位置一次。」

對於這樣的安排，《紐約郵報》給出相當不留情面的評語，「這樣的布陣不是通往勝利的藍圖，反而更像是招致慘敗的配方。」

投手戰力方面，由於大谷翔平無法登板，加上佐佐木朗希、千賀滉大未在陣中，日本隊投手深度明顯受到影響。

報導也提及杉山一樹、山下舜平大等高大速球派右投未獲選入，並分析指出：「日本是以身材較小、控球型投手為中心來組成牛棚。」

最終比賽中，隅田知一郎挨了2分砲，伊藤大海又被擊出3分砲，導致日本隊遭到逆轉，文中直言這樣的投手配置問題最終付出代價。

大谷翔平賽後也對敗戰表達強烈不甘，他說：「以這樣的方式結束，真的非常不甘心，但是還有下一次。」

《紐約郵報》則在報導最後評論，日本若想重新站上國際棒壇頂點，就必須重新思考未來方向，「日本若想在國際棒球舞台上再次成為世界第一，就有必要隨著時代做出改變；必須重新審視，自己究竟是一支打什麼樣棒球的球隊。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

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