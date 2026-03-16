手感不佳末節爆發才驚險延續超狂紀錄　SGA說贏球才最重要

▲奧克拉荷馬雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA奧克拉荷馬雷霆隊今主場面對明尼蘇達灰狼，雷霆當家球星「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）儘管全場手感冰冷，但仍憑藉第四節末段的神奇表現，將單場連續得至少20分的歷史紀錄驚險延續至第128場，最終雷霆以 也116比103擊敗灰狼，收下8連勝，持續穩坐聯盟龍頭寶座。

身為上季的年度最有價值球員（MVP），亞歷山大先前就已打破由「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）所保持的單場連續20分紀錄，然而在今日對陣防守強悍的灰狼時，這項傲人的成就險些畫下句點。

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開賽雷霆就打出9比0攻勢，但亞歷山大個人狀態低迷，首節9投僅2中，上半場結束時，雷霆以47比53落後，亞歷山大也只有繳出4分，進入第三節，灰狼一度取得 9 分領先，雷霆雖靠著霍姆格倫（Chet Holmgren）與喬（Isaiah Joe）攜手搶分在單節打出33比23的比分逆轉超前，但亞歷山大前三節打完後僅進帳10分，紀錄岌岌可危。

進入決定勝負的第四節，亞歷山大終於找回手感，開啟飆分模式，在比賽剩下1分46秒時，他在底線面對灰狼一哥艾德華茲（Anthony Edwards）防守，後撤步跳投命中還造成對手犯規，最後在全場球迷起立並高喊「MVP」的聲浪中，他穩穩命中加罰，他在12分鐘內6投4中砍下10分，也成功讓單場至少20分紀錄延續下去，達成目標後，亞歷山大在全場雷鳴般的掌聲中下場，雷霆最終也以13分之差擊敗灰狼帶走勝利。

亞歷山大此役雖然22投僅7中，手感不盡理想，但單場還送出10助攻也讓他繳出「雙十」數據。對於差點中斷紀錄，亞歷山大賽後受訪時相當淡定，「我一如既往只關心贏下比賽，今晚這場比賽打得很膠著，得分也不高，灰狼是一支很好的防守球隊，我們也是，所以這並不奇怪，對我來說，這些事情從來都不重要，重要的始終是帶著勝利離開這裡。」

隨後他也補充：「如果接下來我整季都打得跟今晚一樣，但我們也能像今晚這樣贏球，那我會是世界上最開心的人，贏球才是最重要的。」