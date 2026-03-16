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近藤健介13支0發文道歉　也提網路酸民：是不是鞭策球員最清楚

▲近藤健介。（圖／達志影像／美聯社）

▲近藤健介。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本隊在世界棒球經典賽（WBC）8強止步，外野手近藤健介也在賽後透過社群媒體向球迷致歉。據《日刊體育》報導，近藤16日更新個人Instagram，坦言自己這次賽會表現不佳，沒能回應外界期待，並直言感受到自己與大聯盟頂尖球員之間的差距。

近藤在貼文開頭先向球迷表達感謝，寫下「感謝大家為WBC加油應援」，接著也為自己這次低迷表現致歉，「這次大賽我什麼都沒能做到，沒能回應球迷們的期待，真的非常抱歉。」

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日本原本以連霸為目標出征，但最終在8強賽敗給委內瑞拉，提前出局。近藤個人則陷入嚴重低潮，整屆賽會13打數沒有敲出任何安打。對此他也坦承，「我深刻感受到自己的不足，以及與大聯盟頂尖球員之間的差距，我還要再重新鍛鍊自己。」

除了談到比賽內容，近藤也提及近期在網路上針對球員的批評與攻擊。他表示，自己也聽說有不少傷人的話語正在流傳，但他強調，球員對結果當然會確實承擔，只是那些言語究竟是不是出於真正的鞭策，球員自己其實最清楚。

近藤最後也向球迷喊話，表示會把外界的叱責與鼓勵轉化為力量，繼續為2026年球季全力以赴，並希望大家能繼續支持。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

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