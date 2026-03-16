運動雲

>

日本武士隊夢碎8強　日媒剖析敗因直指「大谷依賴」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

力拚世界棒球經典賽二連霸的日本武士隊，15日以5比8不敵委內瑞拉，提前於8強止步，寫下隊史在WBC最快遭淘汰的紀錄；這支由大谷翔平領軍、陣中集結8名大聯盟球員的「最強軍團」，最終卻無緣更進一步。

外界檢視敗因時，也將焦點指向一個關鍵命題：當大谷這顆過於耀眼的「巨星」成為絕對核心時，是否也讓球隊在無形中產生了過度依賴的副作用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷本屆賽會前4戰火力全開，繳出4成62打擊率、3轟、7分打點、OPS高達1.842的驚人成績，展現當今世界頂尖球星的壓制力。

3年前上一屆經典賽冠軍戰前，他曾以一句「今天就先別再憧憬了吧」激勵全隊，如今在連續3年拿下年度MVP後，大谷早已不只是日本隊王牌，更成為全球棒壇共同仰望的象徵。

也正因如此，對手在面對日本時，往往會自然凝聚成「全力扳倒大谷」的單一明確目標；此役最具代表性的畫面，出現在日本5比2領先的第4局，當時大谷在1出局、一二壘有人時上場打擊，結果遭到三振。

那一刻不僅委內瑞拉休息區情緒瞬間沸騰，就連場邊觀眾也陷入如同奪冠般的狂熱歡呼；對手在「解決世界最強打者」後士氣大振，下一局隨即由賈西亞（Maikel Garcia）轟出2分砲，一口氣將比數追近至1分差。

日媒《東京體育報》報導提及，日本隊原本仰賴近藤健介在大谷之後串聯火力，但近藤本屆打擊失常，加上鈴木誠也因傷退場，使得整體打線運作逐漸失衡。

另一方面，委內瑞拉球迷整場比賽持續不斷的高分貝歡呼與噓聲，也對國際賽經驗相對不足的日本年輕球員形成巨大壓力，身心狀態明顯受到消耗。

事實上，大谷對這支日本隊的重要性，早已不只體現在場上戰力；無論是球隊形象、賽事話題性，甚至商業與贊助層面，他都是不可或缺的核心人物。

以總教練井端弘和為首的教練團與球隊運營團隊，也始終以最高程度的尊重，與大谷本人及其母隊洛杉磯道奇進行溝通與協調。

值得注意的是，大谷本人並未要求特權，反而主動向井端表達：「不要對我特別待遇。」他也將心力投入球隊凝聚，積極與首次參加WBC的年輕球員交流，包括北山亘基、森下翔太等人，都曾因與大谷互動而成為話題。

此戰擔任先發第2棒、鎮守右外野的佐藤輝明賽後也感謝大谷的照顧，直言：「他真的非常親切地主動和我說話。」從這些細節來看，大谷在隊內並非孤高難近的存在，反而努力扮演串聯全隊的角色。

只是，報導最後講到，日本隊直到最後一刻，似乎都沒有真正擺脫對大谷個人的崇拜與依賴；當球隊在逆風中需要更多人挺身而出時，整體節奏與心理層面仍不免圍繞在這位超級球星身上運轉，這也成為外界檢討敗因時，無法迴避的重點。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／多明尼加超狂美技！沒收賈吉全壘打

不斷更新／多明尼加超狂美技！沒收賈吉全壘打

伊藤大海挨逆轉3分砲　韓媒酸：憑這樣的實力挑戰大聯盟？

伊藤大海挨逆轉3分砲　韓媒酸：憑這樣的實力挑戰大聯盟？

臺灣英雄對決！林維恩1.1局失6分震撼教育　費爾柴德春訓首轟出爐

臺灣英雄對決！林維恩1.1局失6分震撼教育　費爾柴德春訓首轟出爐

「和韓國一樣恥辱」韓媒稱日本吞敗有1遺憾　WBC首次亞洲隊全淘汰

「和韓國一樣恥辱」韓媒稱日本吞敗有1遺憾　WBC首次亞洲隊全淘汰

美記揭大谷翔平最後打席罕見紀錄　這一幕自2018年後未再出現

美記揭大谷翔平最後打席罕見紀錄　這一幕自2018年後未再出現

賈吉確信步以為出去了！超大號飛球竟遭沒收　美技接殺讓全場看傻

賈吉確信步以為出去了！超大號飛球竟遭沒收　美技接殺讓全場看傻

卡米內羅開轟率多明尼加領先美國！團隊15轟破紀錄

卡米內羅開轟率多明尼加領先美國！團隊15轟破紀錄

無薪帶隊卻打進4強！委內瑞拉教頭自曝「是志工」：只想讓祖國快樂

無薪帶隊卻打進4強！委內瑞拉教頭自曝「是志工」：只想讓祖國快樂

快訊／替台灣寫歷史！雙胞胎李芳任、李芳至瑞士賽男雙直落二封王

快訊／替台灣寫歷史！雙胞胎李芳任、李芳至瑞士賽男雙直落二封王

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

熱門新聞

不斷更新／多明尼加超狂美技！沒收賈吉全壘打

伊藤大海挨逆轉3分砲　韓媒酸：憑這樣的實力挑戰大聯盟？

臺灣英雄對決！林維恩1.1局失6分震撼教育　費爾柴德春訓首轟出爐

「和韓國一樣恥辱」韓媒稱日本吞敗有1遺憾　WBC首次亞洲隊全淘汰

美記揭大谷翔平最後打席罕見紀錄　這一幕自2018年後未再出現

賈吉確信步以為出去了！超大號飛球竟遭沒收　美技接殺讓全場看傻

讀者回應

﻿

熱門新聞

1多明尼加超狂美技！沒收賈吉全壘打

2伊藤大海挨逆轉3分砲　韓媒狠酸

3林維恩春訓1.1局失6分震撼教育

4韓媒稱日本吞敗「和韓國一樣恥辱」

5美記揭大谷翔平最後打席罕見紀錄

最新新聞

1快訊／美國2比1擊敗多明尼加

2驚險保住狂紀錄　SGA說贏球才重要

3日媒剖析敗因直指「大谷依賴」

4近藤健介13支0發文道歉

5日本輸委內瑞拉「一票球迷卻不意外」　狂指1關鍵：天差地遠

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

追蹤手指骨裂！陳傑憲完成3項運動醫學檢查　上午離開高雄長庚

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

【誰給你的勇氣】闖派出所說沒事啊？他轉頭比中指下場慘囉

國中妹耳暴痛！醫夾出「活體小強猛踢腿」　13秒尖叫片曝光

李泳知櫻花季開唱丟麥帥翻　笑喊：該搬來高雄住了！

曾國城「從小」聽他歌　猛虧巫啟賢「後年領敬老卡」

三上悠亞IG追蹤暴漲5萬人！　遭酸民攻擊感謝台粉加油
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366