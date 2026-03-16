日本武士隊夢碎8強　日媒剖析敗因直指「大谷依賴」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

力拚世界棒球經典賽二連霸的日本武士隊，15日以5比8不敵委內瑞拉，提前於8強止步，寫下隊史在WBC最快遭淘汰的紀錄；這支由大谷翔平領軍、陣中集結8名大聯盟球員的「最強軍團」，最終卻無緣更進一步。

外界檢視敗因時，也將焦點指向一個關鍵命題：當大谷這顆過於耀眼的「巨星」成為絕對核心時，是否也讓球隊在無形中產生了過度依賴的副作用。

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大谷本屆賽會前4戰火力全開，繳出4成62打擊率、3轟、7分打點、OPS高達1.842的驚人成績，展現當今世界頂尖球星的壓制力。

3年前上一屆經典賽冠軍戰前，他曾以一句「今天就先別再憧憬了吧」激勵全隊，如今在連續3年拿下年度MVP後，大谷早已不只是日本隊王牌，更成為全球棒壇共同仰望的象徵。

也正因如此，對手在面對日本時，往往會自然凝聚成「全力扳倒大谷」的單一明確目標；此役最具代表性的畫面，出現在日本5比2領先的第4局，當時大谷在1出局、一二壘有人時上場打擊，結果遭到三振。

那一刻不僅委內瑞拉休息區情緒瞬間沸騰，就連場邊觀眾也陷入如同奪冠般的狂熱歡呼；對手在「解決世界最強打者」後士氣大振，下一局隨即由賈西亞（Maikel Garcia）轟出2分砲，一口氣將比數追近至1分差。

日媒《東京體育報》報導提及，日本隊原本仰賴近藤健介在大谷之後串聯火力，但近藤本屆打擊失常，加上鈴木誠也因傷退場，使得整體打線運作逐漸失衡。

另一方面，委內瑞拉球迷整場比賽持續不斷的高分貝歡呼與噓聲，也對國際賽經驗相對不足的日本年輕球員形成巨大壓力，身心狀態明顯受到消耗。

事實上，大谷對這支日本隊的重要性，早已不只體現在場上戰力；無論是球隊形象、賽事話題性，甚至商業與贊助層面，他都是不可或缺的核心人物。

以總教練井端弘和為首的教練團與球隊運營團隊，也始終以最高程度的尊重，與大谷本人及其母隊洛杉磯道奇進行溝通與協調。

值得注意的是，大谷本人並未要求特權，反而主動向井端表達：「不要對我特別待遇。」他也將心力投入球隊凝聚，積極與首次參加WBC的年輕球員交流，包括北山亘基、森下翔太等人，都曾因與大谷互動而成為話題。

此戰擔任先發第2棒、鎮守右外野的佐藤輝明賽後也感謝大谷的照顧，直言：「他真的非常親切地主動和我說話。」從這些細節來看，大谷在隊內並非孤高難近的存在，反而努力扮演串聯全隊的角色。

只是，報導最後講到，日本隊直到最後一刻，似乎都沒有真正擺脫對大谷個人的崇拜與依賴；當球隊在逆風中需要更多人挺身而出時，整體節奏與心理層面仍不免圍繞在這位超級球星身上運轉，這也成為外界檢討敗因時，無法迴避的重點。