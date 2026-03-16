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韓國8強止步！柳賢振告別國家隊留最後一句話：要找出自己的優勢

▲韓國隊投手柳賢振。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊投手柳賢振。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）止步8強，老將柳賢振也正式替國家隊生涯劃下句點。這位曾征戰北京奧運、2009年WBC的「韓國怪物」，返國後談到後輩時，留下語重心長的一番話，強調想在國際賽站穩腳步，除了職棒例行賽表現要好，更重要的是找出自己的特色與優勢。

根據韓媒報導，韓國隊16日上午搭乘包機返抵仁川機場，球員接下來將回到母隊，準備新球季。柳賢振在這次賽會後也正式宣告，這大概會是自己最後一次以國家隊身分出賽。

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柳賢振表示，能再次披上太極旗戰袍，對他來說是很大的榮耀，「雖然最後的收尾有些遺憾，但到現在為止，能夠一直以國手身分出賽，我真的很開心。」這次他時隔16年再度代表韓國出戰國際賽，對他本人與韓國球迷來說都別具意義。

談到年輕球員，柳賢振認為，這次經典賽對大家而言都是寶貴養分。他指出，雖然沒有特別對後輩一一叮嚀，但光是能在這樣的大舞台，和世界級球員同場比賽、親眼看到對方的能力，就已經能學到很多。

柳賢振也進一步鼓勵後輩，不能只滿足於在國內職棒打出成績，「在KBO把球季打好當然很重要，但也要讓自己的能力慢慢提升到能在國際賽也通用的程度。」他認為，韓國球員若想在未來的大賽更具競爭力，整體能力還必須持續往上拉。

對投手後輩而言，柳賢振更留下很實際的建議。他坦言，自己年輕時也不是以球速見長的投手，「球速快、控球又好當然最好，但最重要的第一步，是先了解自己擅長的是什麼。」在他看來，每位投手都該找到屬於自己的風格，而不是一味複製別人的模式。

柳賢振強調，「一定要找到自己的型，並把自己的優點展現出來。」這句話，也成了他卸下國家隊身分前，留給韓國棒球後輩最重要的一段提醒。

韓國隊這次雖然未能闖進4強，但仍達成睽違17年再闖8強的目標。對柳賢振而言，這趟最後的國家隊旅程雖有遺憾，卻也把最深的經驗與期許，留給了下一代。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

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