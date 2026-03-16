喬科維奇肩傷退出邁阿密賽！積分重挫世界排名恐跌出前五

▲喬科維奇（Novak Djokovic）宣布退出邁阿密賽 。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

網球名將「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）傳出壞消息，台灣時間16日宣布因右肩傷勢未癒，將退出本週登場的1000等級的邁阿密賽，然而去年喬科維奇在此站收下亞軍，屆時積分遭扣除，下周世界排名恐怕將會跌出前三，甚至有可能下滑到前五之外。

喬科維奇今年的開局表現起伏劇烈。他在年初澳洲公開賽展現強大競爭力，先是力挫衛冕者辛納（Jannik Sinner）重返決賽，隨後在與新球王阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）的巔峰對決中，雖一度取得盤數領先，卻因體能與狀態下滑遭對手逆轉，遺憾收下亞軍。

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休兵一個月後，喬科維奇轉戰印地安泉賽，卻在16強賽中不敵英國選手德雷珀（Jack Draper），賽後傳出右肩不適的消息，金也宣布將退出邁阿密賽。

只是退出邁阿密賽，恐怕將大大影響喬帥的世界排名，由於無法保住去年的亞軍積分，他世界第三的位置將至少被德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）超越。

儘管本屆缺席，喬科維奇在邁阿密賽的歷史地位依然難以撼動，職業生涯他曾8度闖進邁阿密決賽、摘下6座冠軍，這兩項數據皆與美國傳奇球星阿格西（Andre Agassi）共同保持。