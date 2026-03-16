賈吉確信步以為出去了！超大號飛球竟遭沒收　美技接殺讓全場看傻

▲羅德里奎茲（Julio Rodríguez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國隊16日在世界棒球經典賽（WBC）4強賽交手多明尼加，賈吉（Aaron Judge）5局轟出一記直奔中外野深遠飛球，沒想到最後竟被中外野手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）在全壘打牆前美技沒收，讓這發原本看似十拿九穩的全壘打瞬間化為幻影。

La impresionante atrapada de Julio Rodríguez ante el tablazo de Aaron Judge. Le robó el cuadrangular. pic.twitter.com/Jpb7m7UbIP [廣告]請繼續往下閱讀... March 16, 2026

賈吉此戰擔任先發第3棒、鎮守右外野，5局1出局迎來第3打席時，掃出一顆朝中外野大螢幕方向飛去的強勁飛球，當下他甚至沒有直接跑壘「確信步」，似乎認定這球將形成本屆第3轟。

不過，多明尼加中外野手羅德里奎茲上演超高難度守備，在全壘打牆邊跳起把球接進手套，硬是把這一轟沒收，他興奮地雙手振臂大吼。這次美技守備不只讓賈吉當場愣住，也讓現場瞬間陷入騷動。

這顆大飛球飛行距離達到407英尺，日媒《Full-Count》指出，若放在大聯盟30座球場中，有14座球場都會形成全壘打，可見賈吉這一棒的扎實程度。只是這次在邁阿密，最終還是成了羅德里奎茲的精采守備秀。

《體育報知》則形容，這場美國與多明尼加之戰被視為「最強對決」，賈吉賽前也曾表示，這種比賽就像小時候在後院打球時會幻想的夢幻舞台，能和最頂尖的球員同場較勁，讓他非常期待。

賈吉在本屆賽會開打前5場比賽累計5安打、2轟、5打點，打擊率2成63，首度參加WBC就展現強烈存在感。這次雖然差點轟出本屆第3發全壘打，卻被羅德里奎茲用驚人彈跳力與判斷力直接「搶走」，也成了這場4強賽最震撼的一個畫面。

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）