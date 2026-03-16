大谷翔平賽後誇阪神雙核心　佐藤輝明曝私下互動：他非常好相處

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽8強賽日本武士隊以5比8不敵委內瑞拉，賽後道奇球星大谷翔平特別點名阪神虎兩名年輕打者佐藤輝明與森下翔太，盛讚兩人在關鍵時刻都繳出「非常精彩的打席」；佐藤輝明也透露，大谷私下相當親切，「很主動跟我說話，所以非常好相處。」

本屆賽事期間，佐藤輝明在自由打擊練習時，經常被安排在大谷翔平前一組上場，兩人也多次被拍到在打擊籠附近交談，互動相當自然。

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對上委內瑞拉一戰，日本隊在3局上1分落後時，大谷翔平遭到敬遠保送，隨後登場的佐藤輝明把握得點圈機會，敲出右外野線方向的追平二壘安打。

接著森下翔太雖然被變化球帶到重心失衡，仍強勢把球掃向左外野全壘打標竿附近，轟出超前3分砲，展現關鍵一擊的價值。

談到兩人的表現，大谷翔平賽後直言：「他們兩個人的打席真的都非常精彩，（森下）在鈴木誠也以那樣的情況退下來之後，我想那一定很不容易，但他確實把代替者的角色完成得非常好。」

阪神虎新球季將由佐藤輝明與森下翔太扛起中心打線重任，兩人也被視為球隊挑戰隊史首次連霸的重要關鍵；面對大谷翔平的肯定，佐藤輝明表示：「我真的覺得自己必須把攻勢延續下去，所以回去之後，還想再多想想、再做更多準備。」

森下翔太則說：「我感覺自己還有很多不足的地方，所以希望能再更進一步提升自己。」