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17歲新星王婕菱霸氣摘金！跆拳道荷蘭公開賽中華隊3金入袋

▲左起黃鈺仁、王婕菱、林唯均在荷蘭公開賽奪下金牌。（圖／翻攝自Facebook／中華民國跆拳道協會）

▲左起黃鈺仁、王婕菱、林唯均在荷蘭公開賽奪下金牌。（圖／翻攝自Facebook／中華民國跆拳道協會）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年新賽季來臨，跆拳道中華代表隊也於歐洲賽場傳來捷報！在愛因霍芬（Eindhoven）登場的荷蘭公開賽，其中備受矚目的新星王婕菱、杭州亞運銀牌得主林唯均分別擊敗中國強敵，加上東京奧運國手黃鈺仁在男子組險勝奪魁，中華隊單站就斬獲3金2銅。

剛滿17歲的王婕菱，過去曾稱霸世界青少年錦標賽，本季首度挑戰成人組賽場即展現初生之犢不畏虎的氣勢。在女子 46公斤級金牌戰中，她對上擁有世錦賽銅牌資歷的中國好手王詩怡，王婕菱兩回合以5比0、17比1的懸殊比分輾壓對手摘金。

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而女子57公斤級，杭州亞運銀牌得主林唯均同樣碰上中國強敵張楚玲，林唯均首回合先以5比4險勝，第二回合穩定發揮以15比9收下勝利。

男子選手部分，東京奧運國手黃鈺仁在87公斤以上級決賽，交手西班牙選手馬丁尼茲（Ivan Garcia Martinez），首回合雙方就上演激烈拉鋸戰，不過黃鈺仁頂住壓力以14比13驚險勝出，第二回合他加強防守反擊，最終再以19比11勝出，為中華隊再添一金。

除了三面金牌，中華代表隊在其他量級也多有斬獲，去年在世錦賽奪金的劉侑芸，這次在女子49公斤級摘下銅牌，陳亮希則在男子87公斤級同樣進帳一面銅牌。

關鍵字： 跆拳道中華隊荷蘭公開賽王婕菱林唯均

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