快訊／美國雙轟定勝負！2比1擊敗多明尼加　連三屆闖冠軍戰

▲韓德森（Gunnar Henderson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽4強賽16日登場，美國靠韓德森、安東尼開轟，4局上單局雙轟以2比1逆轉擊敗多明尼加，連3屆闖進冠軍戰。多明尼加雖有卡米內羅陽春砲先馳得點，但賈吉雷射肩阻殺掀起高潮，5局又險轟遭羅德里奎茲美技沒收。美國投手群聯手封鎖，繼2017年奪冠、2023年獲亞軍後，再拚重返榮耀，力拚隊史第二冠。

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▲卡米內羅（Junior Caminero）。（圖／達志影像／美聯社）

Verdict is in, you shouldn't run on Aaron Judge ????#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/rBbtDkGvWV — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2026

2局下，多明尼加打破僵局，卡米內羅鎖定史金恩斯的橫掃球，一棒掃出本屆個人第3轟。3局下塔提斯（Fernando Tatis Jr.）快腿靠野手選擇上壘，馬提（Ketel Marte）掃出右外野安打，賈吉展現雷射肩美技，長傳三壘觸殺塔提斯，成功阻擋多明尼加攻勢。官方社群隨即發布影片並表示，「結論出爐：別輕易挑戰賈吉。」

▲ 安東尼（Roman Anthony）。（圖／達志影像／美聯社）



韓德森（Gunnar Henderson）開砲，美國隊4局上扳平比數，同時也將塞維里諾（Luis Severino）打退場，抓到下一出局數，多明尼加決定換投。塞維里諾投3.1局，奪6次三振，被敲5安打，包含1轟，失1分。索托（Gregory Soto）接替。隨後安東尼（Roman Anthony）又炸一轟，超前為2比1。賈吉4局下全壘打遭美技沒收。

小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）4局下1出局後掃二壘安打，馬查多（Manny Machado）強勁游擊滾地安打，卡米內羅擊出游擊滾地球，美國錯失雙殺只抓1出局。羅德里奎茲（Julio Rodríguez）挨觸身球，不過最後留下殘壘。

La impresionante atrapada de Julio Rodríguez ante el tablazo de Aaron Judge. Le robó el cuadrangular. pic.twitter.com/Jpb7m7UbIP — Edgard González (@edgarddeportes) March 16, 2026

賈吉5局上掃出中外野直擊全壘打牆飛球，羅德里奎茲（Julio Rodríguez）上演五星級美技，沒收全壘打。

兩隊隨即形成投手戰，7局下美國隊換上貝德納（David Bednar）登板，威爾斯（Austin Wells）掃二壘安打，佩多莫（Geraldo Perdomo）安打推進並盜上二壘，貝德納以三振化解危機。

美國先發投手史金恩斯（Paul Skenes）投4.1局，被敲6安打，被敲1發全壘打失1分；羅傑斯（Tyler Rogers）接替0.2局，賈克斯（Griffin Jax）、貝德納（David Bednar）局、惠特洛克（Garrett Whitlock）各接手1局，最後火球終結者米勒（Mason Miller）登板關門。

9局下羅德里奎茲選到保送，跑者利用暴投攻佔二壘，克魯茲（Oneil Cruz）代打滾地球推進，三壘有跑者，佩多莫（Geraldo Perdomo）偏低球沒揮棒，主審判定好球，形成再見三振，美國隊以2比1獲勝。

