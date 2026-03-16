辛納印地安泉雙搶七封王　締硬地大賽全滿貫成就比肩喬帥、費爸

▲辛納（Jannik Sinner）摘下生涯印地安泉網賽男單首冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026印地安泉大師賽男單決賽於台灣時間16日凌晨登場，由義大利名將辛納（Jannik Sinner）交手俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev），在歷經1小時又55分鐘激戰後，最終以7比6（8比6）、7比6（7比4）直落二勝出，不僅奪下個人賽季首冠，更正式集齊硬地大賽全滿貫，加入喬科維奇（Novak Djokovic）與費德勒（Roger Federer）的傳奇行列。

辛納過去與梅德維夫交手過15次，他以8勝7負略佔上風，且近期還處於對戰三連勝，不過梅德維夫狀況火燙，4強也才剛終結了世界球王阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）的開季不敗紀錄。

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這次再碰頭，首盤雙方馬上進入「瘋狂保發」，前12局各自守住發球局，儘管辛納在局數3比4落後時因右腳踝不適曾申請醫療暫停，但重回場後依舊穩健，進入搶七大戰後，雙方又是一路激戰到6比6，不過辛納關鍵時刻發揮大心臟，連拿2分以8比6驚險勝出。

▲辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

次盤戰況如出一轍，兩人再度鏖戰至6比6進入搶七，搶七大戰梅德維夫馬上就取得4比0絕對領先，眼看就要成功扳回一盤，未料辛納隨後卻直接爆發性，竟然直接連拿7分演出絕地大反攻，最終反以7比4搶下勝利，拿下生涯印地安泉首冠，也送給梅總對戰4連敗。

▲辛納（右）擊敗梅德維夫（左）拿下印地安泉男單冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

而此役辛納更締造超多狂紀錄，除了拿下2026年首冠也是他生涯累積第25冠，這也是他首度在素有有「第五大滿貫」之稱的印地安泉大師賽奪冠，這也是他第6座大師賽冠軍，同時也達成了大師賽百勝里程碑，成為義大利史上第一人，更了不起的是，他也完成包含印地安泉、邁阿密、加拿大、辛辛那提、上海、巴黎等6站硬地大賽冠軍，達成印第大賽全滿貫壯舉，成為繼喬科維奇、費德勒，第三位達成此成就的男單球員。

而憑藉這座冠軍，辛納也進一步縮小了與世界第一阿卡拉茲之間的積分差距，由於辛納去年在此期間並未參加邁阿密、蒙地卡羅與馬德里等站，接下來他將有大量積分可拿，有望在未來幾週衝擊球王寶座，而落敗的梅德維夫也將憑藉本週的亞軍表現，重返世界前十。