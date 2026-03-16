受封超級月亮！文保景WBC鬆口想挑戰大聯盟　親曝大谷暖心一幕

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國隊雖然未能在本屆世界棒球經典賽（WBC）挺進4強，但睽違17年再闖8強，仍寫下階段性成果。其中最大亮點之一，就是打線中大放異彩的文保景。他不僅轟出亮眼數據、登上MLB.com首頁，還被美媒取了「Super Moon（超級月亮）」的新綽號。返國後受訪時，他坦言相當喜歡這個新稱號，也首度鬆口表示，如果未來有機會，自己也想挑戰大聯盟。

根據多家韓媒報導，文保景16日隨韓國隊搭乘包機返抵仁川機場，談到這趟WBC旅程時表示，「好像有種如釋重負的感覺，但也有很多遺憾。」不過整體而言，他仍認為這是一次非常寶貴的經驗，尤其是能在國際舞台面對世界級球員，讓他感受到自己還有繼續成長的空間。

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文保景這次在經典賽打出代表作，繳出4成38打擊率，16打數7安打，包括2轟、2支二壘安打，首輪4場比賽就狂掃11分打點，不僅一度與多明尼加重砲塔提斯（Fernando Tatis Jr.）並列打點榜第一，11分打點更寫下WBC史上並列第3高紀錄，也讓他成為大聯盟首頁主角之一。

WBC官方社群甚至特地製作一張他站在月球上插著太極旗的圖片，盛讚他的表現是「超越地球等級」。文保景談到這個新綽號時也開心表示，「我很喜歡。很高興有了新的綽號。」他也說，希望未來若還有機會再披國家隊戰袍，能用比現在更好的表現回來。

文保景在本屆賽會從首戰就火力全開。面對捷克時，他敲出包含滿貫砲在內的2安打、5打點，帶領韓國大勝；之後對日本敲出2分打點安打，對台灣延續安打手感，對澳洲更轟出全壘打、單場3安打4打點，幾乎每逢球隊需要打點時，他都能挺身而出。

談到這次最深刻的收穫，文保景表示，多明尼加共和國陣中有太多全明星等級球員，自己幾乎一個一個仔細觀察。他特別提到去年賽揚獎票選第2名的桑契斯（Cristopher Sánchez），直呼能夠實際對上這種投手，是在韓國很難體會到的經驗，「我只能說，那真的是非常好的球。」

至於印象最深的大聯盟球員，文保景則點名多明尼加的卡米內羅（Junior Caminero）。他提到，看到對方把柳賢振一顆幾乎掉到地上的曲球，硬是拉成長打時，當下就明白「果然不是隨便就能成為頂級球員」。

除了場上表現，文保景在對日本之戰時，還有一段與大谷翔平的場邊互動也成為話題。當時他在接一壘側界外飛球時撞上護欄倒地，之後大谷曾主動用英文關心他。文保景回憶表示，大谷應該是問他「你還好嗎？」，自己也回了「我沒事」。

對於未來是否想挑戰大聯盟，文保景也沒有迴避。他坦言，「大聯盟應該是所有球員的夢想吧。」他強調，這並不是打完這次經典賽才冒出的念頭，而是一直以來都存在的目標，「如果有一天有機會，我想挑戰看看。我會更努力，成為有資格站上那個舞台的球員。」

這趟WBC，文保景不只打出身價，也讓更多人看見韓國新生代打者的潛力。從「國際賽型打者」到「超級月亮」，這10天對他來說像夢一樣，而下一個目標，或許就是把這場夢延伸到更高層級的大聯盟舞台。