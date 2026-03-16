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村上宗隆嘆短期決戰太難　WBC八強出局：再次感受到1勝的困難

▲村上宗隆、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽8強戰日本以5比8不敵委內瑞拉，無緣挺進4強也宣告挑戰連霸夢碎；賽後擔任先發第6棒一壘手的村上宗隆受訪時難掩失落，直言非常不甘心，並表示這場敗仗讓他「再次感受到拿下1勝的困難」。

村上宗隆此戰4打數敲出1安打，在8局下日本隊落後3分時，擊出左外野安打替球隊延續反攻希望，可惜最終未能轉化成分數，日本隊也在這場一戰定生死的比賽中止步8強。

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談到球隊遭淘汰，村上宗隆表示：「非常不甘心，棒球本來就是很困難的運動，這場比賽也讓我再次感受到，想要拿下1勝是多麼不容易。」

回顧自己本屆賽會表現，村上宗隆5場比賽合計19打數4安打，打擊率2成11；雖然他認為自身狀態並不差，但也坦言短期賽制的殘酷之處。

村上宗隆說：「我的狀態並不差，但短期決戰本來就有很多非常困難的地方，這也是我自己的弱點，不是每一次都能打出來，而要怎麼把自己調整到能夠發揮的狀態，這一點非常重要。」

至於擊敗日本的委內瑞拉隊，村上宗隆也給予高度評價，他認為對手不僅整體打者實力出色，團隊凝聚力也令人印象深刻。

村上宗隆表示：「整體來看，對方打者的水準都很高，而且日本被打得這麼慘的情況其實並不常見；我認為他們的實力非常高，也給人一種全隊非常團結的感覺。」

談到本屆WBC帶來的收穫，村上宗隆語氣相當沉重，直言輸球之後「沒有什麼可得到的東西」，但仍肯定自己能站上國際大舞台，與頂尖球員並肩作戰的經驗。

村上宗隆說：「既然輸了，就沒有什麼收穫可言；不過，能夠站上這樣的大舞台，還有和一流球員一起比賽，這件事我感到很自豪，只是無論如何，今天真的很想贏，這就是我最直接的心情。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

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