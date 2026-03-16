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卡米內羅開轟率多明尼加領先美國！團隊15轟破紀錄

▲光芒卡米內羅(Junior Caminero)。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡米內羅(Junior Caminero)。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）4強賽16日登場，美國與多明尼加正面交鋒。多明尼加靠著卡米內羅（Junior Caminero）在2局下轟出陽春砲先馳得點，打完2局以1比0領先美國。

美國隊首局先展開攻勢，賈吉（Aaron Judge）在2出局後敲出安打上壘，史瓦伯（Kyle Schwarber）隨後遭觸身球保送，不過後續打者擊出滾地球出局，未能把握得分機會。1局下，多明尼加面對美國先發史金恩斯（Paul Skenes）則是3上3下遭到壓制。

2局上，美國由史密斯（Will Smith）率先敲出安打，但同樣無功而返。2局下，多明尼加打破僵局，卡米內羅鎖定史金恩斯的橫掃球，一棒掃出本屆個人第3轟，這發陽春砲飛行距離401英尺，不僅幫助多明尼加取得1比0領先，也是球隊本屆第15發全壘打，寫下單屆WBC單隊最多轟紀錄，超過2009年墨西哥隊15轟。

而且根據紀錄專家藍斯（Sarah Langs）X發文指出，卡米內羅在23歲以前於單屆世界棒球經典賽累計3發全壘打，追平2017年柯瑞亞（Carlos Correa），並列史上最多。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

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