賈吉笑迎WBC四強戰　憶童年後院夢想：這是最棒舞台

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）4強賽上演巔峰對決，美國隊迎戰擁有「全明星打線」的多明尼加，賽前練習日美國隊在隊長賈吉（Aaron Judge）帶領下輕鬆備戰，場上不時可見球員們面帶笑容互動，氣氛相當放鬆。

面對即將到來的硬仗，賈吉談到自己心中的美國隊棒球精神時表示，代表國家出賽不只是站上場比賽，更背負著所有人的期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說：「就是大量練習、在球場上四處奔跑，把一切都在場上徹底發揮出來；穿上寫著『USA』的球衣，就代表著你是整個國家的代表。」

「不只是其他球員，還包括那些守在電視前觀看的孩子們，正因如此，雖然要做大量練習，但我認為也必須讓大家看到我們享受棒球、快樂打球的樣子。」

對賈吉而言，WBC這種代表國家與地區出賽的國際賽事，正是他從小就夢想過的舞台，他也笑著回憶起童年時在家中後院幻想自己征戰世界級大賽的畫面。

賈吉說：「沒有比這更令人興奮的情境了吧，這讓我想起小時候在家後院，曾夢想著自己能站上世界級的大舞台比賽；像是在9局下半、兩出局、球數2好3壞時，在滿場歡呼聲中站上打擊區之類的，這一定會是一場最精彩的比賽，讓我想起自己小時候的樣子。」