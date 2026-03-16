WBC美國特權爭議像反派？哈波笑回：我可不會像塔提斯那樣跳舞

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打前，就不斷傳出美國與日本在賽程安排上享有優勢、甚至被質疑獲得「特殊待遇」。這項爭議如今也直接燒進官方記者會。美國隊主砲哈波（Bryce Harper）在4強賽前被問到，美國隊是否因此成了其他國家球迷眼中的「反派」（原文使用 villain），他沒有正面動怒，反而幽默回應，「我可不會像塔提斯那樣跳舞。」

美國與多明尼加共和國4強戰賽前記者會上，有媒體直接提問，這屆WBC賽程被認為是為了票房，特別設計成對美國與日本有利，甚至讓兩隊不論分組排名，都可能被安排在固定日期與地點出賽，因此外界也出現「特權」質疑，甚至讓美國隊被部分球迷視為「反派」。

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對此，哈波顯得相當冷靜。他表示，「至於反派這種角色，我不太清楚，我想我們之中沒有人真的這樣想過。」他也進一步談到自己眼中的經典賽價值，認為這項賽事最迷人的地方，就在於不同文化背景的棒球風格能夠齊聚一堂。

哈波說，「把它說成是美式棒球、或多明尼加式棒球，這種故事線確實很有趣，但說到底，亞洲棒球、拉丁美洲棒球、美國棒球，這些不同文化能聚在一起，才是棒球真正的價值。」

談到拉丁美洲球員充滿熱情的球風時，哈波還當場開起玩笑，「老實說，我根本沒辦法像塔提斯（Fernando Tatis Jr.）那樣跳舞，但我也有我自己享受比賽的方式。」一句話成功緩和現場原本有些尖銳的氣氛。

同場出席記者會的美國隊隊長賈吉（Aaron Judge）也表示，全隊現在想的不是外界怎麼看，而是為了胸前這件印有「USA」字樣的球衣而戰。他強調，大家都把各自的自尊先放下，只想一起打出理想中的棒球。