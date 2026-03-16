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復仇成功！莎巴蓮卡激戰三盤逆襲萊巴金娜　三闖印地安泉決賽終抱生涯首冠

▲世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）奪下生涯印地安泉網賽女單首冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）奪下生涯印地安泉網賽女單首冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年印地安泉網賽女單決賽在台灣時間16日凌晨登場，由白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）交手哈薩克強敵萊巴金娜（Elena Rybakina），最終在經歷2小時又31分鐘苦戰，莎巴蓮卡最終以3比6、6比3、7比6（8比6）逆轉蕾巴金娜成功復仇，在生涯第3度闖進印地安泉女單決賽後終於抱回冠軍。

莎巴蓮卡賽前一共與萊巴金娜交手過15次，她雖然在對戰中以8勝7負稍居上風，不過過去5次在決賽碰頭，莎巴蓮卡就輸掉了4次，其中就包含2023年印度安泉與今年年初的澳網。

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這次對決，萊巴金娜首盤展現大師級回球，在第6局成功破發後取得領先，隨後也成功守成，以6比3先下一城，次盤萊巴金娜乘勝追擊，第1局就成功破發，但莎巴蓮卡旋即回破，第3局兩人打得難分難解，在歷經4度「丟士」後莎巴蓮卡成功守下發球局，士氣大振的她隨後再度破發，直接取得4比1領先，也以6比3將戰局扳平。

▲世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界球后莎巴蓮卡。（圖／達志影像／美聯社）

進入關鍵第三盤，莎芭蓮卡一度取得領先並在5比4時迎來發球勝賽局，然而，萊巴金娜展現頑強韌性完成破發，並將比賽拖入搶七大戰，只是沒想到搶七萊巴金娜一度以6比5領先，距離冠軍僅一球之遙。但關鍵時刻，莎芭蓮卡轟出一記驚人的反手致勝球化解了冠軍點，隨後連拿兩分逆轉奪冠。

「真的超級熱，」莎芭蓮卡坦言。「在搶七大戰時我覺得自己快不行了，但我看到她也並非處於最佳狀態，所以我就是盡可能把自己推向極限。我超級開心在比賽最後的3分裡，我能打出好表現並贏得勝利。」而賽後有記者問她為了擊敗萊巴金娜是不是擬定了許多計畫，對次她也笑著說，「沒錯，如我所說，今天的A、B、C計畫完全沒效。所以我只好先拼命跑動，把球盡可能回擊給她，等到我感覺更有信心後，才回到我平常那種具備侵略性且主導比賽風格。我很開心我的武器庫裡有這麼多工具，無論比賽發生什麼，我總能找到微小的細節來幫助我獲勝。」

▲世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）奪下生涯印地安泉網賽女單首冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）奪下生涯印地安泉網賽女單首冠。（圖／達志影像／美聯社）

「這週真是太神奇了！領養了小狗、訂婚了，然後又拿到冠軍，」莎芭蓮卡說。「我這輩子都會記得這段時光。」

只是能讓她好好慶祝時間其實不長，莎芭蓮卡今晚就將飛往邁阿密參加下一週的邁阿密公開賽（Miami Open），她將以衛冕軍的身分參賽。「我也許會在飛機上喝兩杯慶祝一下，然後就到此為止，」她笑著說。「我是那裡的衛冕冠軍，我必須拿出最好的表現去保衛那座美麗的獎盃。」

關鍵字： 莎巴蓮卡萊巴金娜印地安泉網球

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