井端弘和傳將卸下侍JAPAN兵符！日媒點名栗山英樹、松井秀喜接任

▲井端弘和 。（圖／讀賣新聞提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本武士隊在世界棒球經典賽（WBC）8強賽以5比8不敵委內瑞拉，首度無緣4強，連霸夢碎。賽後，總教練井端弘和去留也成為日本媒體關注焦點。根據《朝日新聞》報導，井端將在任期屆滿後卸任，合約到今年5月底；《日刊體育》則指出，他在敗戰隔天已表達退任意向，並直言「結果就是一切」。

《朝日新聞》引述多位相關人士說法指出，率領侍JAPAN征戰本屆WBC的井端弘和，將因任期屆滿卸下國家隊總教練職務，現有合約到5月底為止。日本在本屆賽會雖於東京巨蛋小組賽4戰全勝，但移師邁阿密後於8強賽敗給委內瑞拉，無緣延續2023年奪冠氣勢。

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報導也提到，井端自2023年10月接掌侍JAPAN以來，持續讓年輕球員累積國際賽經驗，像是2024年世界12強賽就曾讓森下翔太扛第4棒。本屆WBC中，森下在對委內瑞拉之戰也轟出一發一度逆轉戰局的3分砲。此外，井端也促成包括大谷翔平、鈴木誠也在內，史上最多8名大聯盟球員參加本屆國家隊。

《日刊體育》則指出，井端早就曾透露「這屆打完就退」的想法，敗戰隔天早晨更明確表示「結果就是一切」，顯示脫下侍JAPAN球衣的意志沒有改變。報導認為，接下來日本職棒組織將展開新任監督遴選，而被點名的可能人選包括前任監督栗山英樹、工藤公康、松井秀喜、高橋由伸等人。

其中《日刊體育》特別提到，栗山英樹曾在2023年帶領日本重返世界之巔，若為了日本棒球發展，不排除再度披上侍JAPAN戰袍；工藤公康則同樣被視為具分量的人選之一。

另一家《Sponichi Annex》也提到，侍JAPAN強化委員會已將啟動新任總教練選任作業，接任候選人包括松井秀喜、栗山英樹等人。報導指出，松井雖然沒有監督、教練資歷，但旅美資歷完整，且2028年洛杉磯奧運若開放大聯盟球員參賽，他的國際視野與大聯盟背景，可能成為被看重的原因之一。

《Sponichi Annex》並指出，侍JAPAN接下來仍有重要國際賽任務，包括今年秋天的亞洲職棒冠軍爭霸賽，以及攸關2028年洛杉磯奧運資格的明年11月世界12強賽。由於奧運參賽名額有限，日本未來不只要選出新任總教練，也得重新規劃國家隊建隊方向。