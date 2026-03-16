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臺灣英雄對決！林維恩1.1局失6分震撼教育　費爾柴德春訓首轟出爐

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

運動家16日在春訓熱身賽交手守護者，臺灣左投林維恩擔任先發，不過他開賽就遭遇亂流，最終主投1.1局被敲5支安打、失6分，另有2次保送與2次三振；守護者打線全場掃出15安、4發全壘打，其中費爾柴德（Stuart Fairchild）在7局下補上一發陽春砲，終場守護者就以12比6擊敗運動家。

林維恩此役面對守護者打線，首局就遇到考驗。雖然運動家先靠湯瑪斯（Colby Thomas）首局上半轟出中外野陽春砲先馳得點，但林維恩在1局下先被德勞特（Chase DeLauter）敲出帶有1分打點的二壘安打，接著又遭佛萊（David Fry）轟出左外野3分砲，單局失掉4分，讓運動家從領先轉為落後。

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進入2局下，守護者攻勢沒有停歇，林維恩續投先後被敲安，隨後又被拉米瑞茲（Jose Ramirez）掃出左外野方向二壘安打一棒送回2分，林維恩退場時球隊已陷入2比6落後；他此戰共投1.1局，6失分皆為責失，春訓防禦率來到21.60。

▲中華隊投手林維恩。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手林維恩。（圖／記者林敬旻攝）

運動家打線前段其實並非全無回應，除了湯瑪斯首局陽春砲外，2局上馬洛（Cade Marlowe）也回敬一發中外野陽春彈；5局上孟西（Max Muncy）敲出中外野2分打點安打，幫助運動家追到4比6。

6局上德弗里斯（Leo De Vries）再轟出右外野2分砲，雙方一度戰成6比6平手；運動家全場同樣擊出15支安打，但得點圈10打數僅2安打，火力延續性仍不如守護者。

不過守護者在6局下重新掌握戰局。先由阿里亞斯（Gabriel Arias）敲安攻下超前分，接著德勞特擊出內野滾地球帶回1分，霍斯金斯（Rhys Hoskins）再補上1發2分砲，單局攻下4分，把比數拉開到10比6。

7局下凱福斯（C.J. Kayfus）與費爾柴德背靠背開轟，兩支陽春砲直接把比數擴大為12比6，也替比賽定調。

關鍵字： 運動家、林維恩、守護者、費爾柴德

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