美記揭大谷翔平最後打席罕見紀錄　這一幕自2018年後未再出現

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽日本隊在8強戰以5比8不敵委內瑞拉，隊史第6度參賽首度無緣晉級4強，吞下令人難以接受的敗仗；此戰首局就敲出首打席全壘打的大谷翔平，最終在9局下2出局時站上打擊區，成為日本隊最後一名打者。

面對一顆落在紅中的速球，他賽後坦言，「老實說，那是一顆能打的球」，而美媒記者引述數據也指出，這樣的結果對大谷而言相當罕見。

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日本全場寄望，最終化為嘆息。9局下日本隊在2出局、無人在壘情況下，仍以3分落後，大谷在2好1壞的打擊球數下，面對對方投出一顆幾乎正中好球帶的速球果斷出棒，但擊球卻高高彈起，形成沒有太多飛行距離的高飛球；大谷抬頭望向空中球的去向，隨後跑向一壘，最終形成內野高飛球出局，比賽也就此畫下句點。

談到這個全場最後打席，大谷賽後受訪時表示，「我當時想要像平常一樣完成那個打席，最後那一球，老實說是一顆能打的球，不過因為那是一顆很有威力的球，最後變成高飛球，我的感覺是自己沒能確實把握住。」

負責MLB擊球與投球追蹤系統「Statcast」的記者阿德勒（David Adler）也在社群平台X上針對這個打席發文分析；他指出大谷在對委內瑞拉之戰最後擊出的那記內野高飛球，是打到一顆位於正中央的四縫線速球，「雖然球速達97英里，但就是一顆紅中球」。

阿德勒進一步補充，若回到MLB層級來看，大谷上一次把位於正中央的四縫線速球打成內野高飛球，已經要追溯到2018年7月31日，也就是他大聯盟新人球季時期；換言之，這樣的擊球結果，竟是大谷睽違8年再度出現。