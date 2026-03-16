運動雲

>

美記揭大谷翔平最後打席罕見紀錄　這一幕自2018年後未再出現

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽日本隊在8強戰以5比8不敵委內瑞拉，隊史第6度參賽首度無緣晉級4強，吞下令人難以接受的敗仗；此戰首局就敲出首打席全壘打的大谷翔平，最終在9局下2出局時站上打擊區，成為日本隊最後一名打者。

面對一顆落在紅中的速球，他賽後坦言，「老實說，那是一顆能打的球」，而美媒記者引述數據也指出，這樣的結果對大谷而言相當罕見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本全場寄望，最終化為嘆息。9局下日本隊在2出局、無人在壘情況下，仍以3分落後，大谷在2好1壞的打擊球數下，面對對方投出一顆幾乎正中好球帶的速球果斷出棒，但擊球卻高高彈起，形成沒有太多飛行距離的高飛球；大谷抬頭望向空中球的去向，隨後跑向一壘，最終形成內野高飛球出局，比賽也就此畫下句點。

談到這個全場最後打席，大谷賽後受訪時表示，「我當時想要像平常一樣完成那個打席，最後那一球，老實說是一顆能打的球，不過因為那是一顆很有威力的球，最後變成高飛球，我的感覺是自己沒能確實把握住。」

負責MLB擊球與投球追蹤系統「Statcast」的記者阿德勒（David Adler）也在社群平台X上針對這個打席發文分析；他指出大谷在對委內瑞拉之戰最後擊出的那記內野高飛球，是打到一顆位於正中央的四縫線速球，「雖然球速達97英里，但就是一顆紅中球」。

阿德勒進一步補充，若回到MLB層級來看，大谷上一次把位於正中央的四縫線速球打成內野高飛球，已經要追溯到2018年7月31日，也就是他大聯盟新人球季時期；換言之，這樣的擊球結果，竟是大谷睽違8年再度出現。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／多明尼加超狂美技！沒收賈吉全壘打

不斷更新／多明尼加超狂美技！沒收賈吉全壘打

伊藤大海挨逆轉3分砲　韓媒酸：憑這樣的實力挑戰大聯盟？

伊藤大海挨逆轉3分砲　韓媒酸：憑這樣的實力挑戰大聯盟？

臺灣英雄對決！林維恩1.1局失6分震撼教育　費爾柴德春訓首轟出爐

臺灣英雄對決！林維恩1.1局失6分震撼教育　費爾柴德春訓首轟出爐

「和韓國一樣恥辱」韓媒稱日本吞敗有1遺憾　WBC首次亞洲隊全淘汰

「和韓國一樣恥辱」韓媒稱日本吞敗有1遺憾　WBC首次亞洲隊全淘汰

美記揭大谷翔平最後打席罕見紀錄　這一幕自2018年後未再出現

美記揭大谷翔平最後打席罕見紀錄　這一幕自2018年後未再出現

賈吉確信步以為出去了！超大號飛球竟遭沒收　美技接殺讓全場看傻

賈吉確信步以為出去了！超大號飛球竟遭沒收　美技接殺讓全場看傻

卡米內羅開轟率多明尼加領先美國！團隊15轟破紀錄

卡米內羅開轟率多明尼加領先美國！團隊15轟破紀錄

無薪帶隊卻打進4強！委內瑞拉教頭自曝「是志工」：只想讓祖國快樂

無薪帶隊卻打進4強！委內瑞拉教頭自曝「是志工」：只想讓祖國快樂

快訊／替台灣寫歷史！雙胞胎李芳任、李芳至瑞士賽男雙直落二封王

快訊／替台灣寫歷史！雙胞胎李芳任、李芳至瑞士賽男雙直落二封王

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

曾國城「從小」聽他歌　猛虧巫啟賢「後年領敬老卡」

熱門新聞

不斷更新／多明尼加超狂美技！沒收賈吉全壘打

伊藤大海挨逆轉3分砲　韓媒酸：憑這樣的實力挑戰大聯盟？

臺灣英雄對決！林維恩1.1局失6分震撼教育　費爾柴德春訓首轟出爐

「和韓國一樣恥辱」韓媒稱日本吞敗有1遺憾　WBC首次亞洲隊全淘汰

美記揭大谷翔平最後打席罕見紀錄　這一幕自2018年後未再出現

賈吉確信步以為出去了！超大號飛球竟遭沒收　美技接殺讓全場看傻

讀者回應

﻿

熱門新聞

1多明尼加超狂美技！沒收賈吉全壘打

2伊藤大海挨逆轉3分砲　韓媒狠酸

3林維恩春訓1.1局失6分震撼教育

4韓媒稱日本吞敗「和韓國一樣恥辱」

5美記揭大谷翔平最後打席罕見紀錄

最新新聞

1快訊／美國2比1擊敗多明尼加

2驚險保住狂紀錄　SGA說贏球才重要

3日媒剖析敗因直指「大谷依賴」

4近藤健介13支0發文道歉

5日本輸委內瑞拉「一票球迷卻不意外」　狂指1關鍵：天差地遠

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

追蹤手指骨裂！陳傑憲完成3項運動醫學檢查　上午離開高雄長庚

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

【誰給你的勇氣】闖派出所說沒事啊？他轉頭比中指下場慘囉

國中妹耳暴痛！醫夾出「活體小強猛踢腿」　13秒尖叫片曝光

李泳知櫻花季開唱丟麥帥翻　笑喊：該搬來高雄住了！

曾國城「從小」聽他歌　猛虧巫啟賢「後年領敬老卡」

三上悠亞IG追蹤暴漲5萬人！　遭酸民攻擊感謝台粉加油
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366