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伊藤大海挨逆轉3分砲　韓媒酸：憑這樣的實力挑戰大聯盟？

▲伊藤大海。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊藤大海。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

日本武士隊「侍JAPAN」投手伊藤大海15日在世界棒球經典賽8強戰對委內瑞拉之役中登板，卻挨了一發致命逆轉3分砲，成為比賽勝負分水嶺；由於他本屆賽事對韓國隊時也曾被敲出全壘打，韓國媒體在報導伊藤挑戰MLB話題時，也不留情面的質疑：「憑這樣的實力挑戰大聯盟？」

伊藤大海是在日本隊5比4領先時接手登板，不過一上場就遭遇亂流遭連續安打，瞬間形成無人出局、一三壘有人危機。

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隨後面對第7棒阿布瑞尤（Willy Abreu）時，被轟出一發直擊右外野看台的3分全壘打，不僅讓日本隊失守領先，也讓這支全壘打成為比賽決勝一擊，所幸伊藤在失分後穩住陣腳，讓後續3名打者全數出局。

事實上，伊藤大海在本屆WBC小組賽對韓國隊時，也曾於4局中繼登板後挨了一發追平比數的2分全壘打，雖然他當場總計投了3局，送出6次三振，沒有任何四壞球與觸身球，被敲出的唯一安打就是那發全壘打，仍算完成第2先發任務，但整體內容依舊讓外界留下些許不安。

《ESPN》記者卡斯提洛（Jorge Castillo）日前曾推測，伊藤大海可能在明年休賽季挑戰MLB；報導中甚至提到，有美職球團相關人士認為，伊藤將成為多支球隊都有興趣爭取的「高階」自由球員。

不過，轉述這項消息的韓國媒體《Sportal Korea》在肯定伊藤實力的同時，也對他本屆WBC表現提出嚴厲批評；該媒體指出，伊藤去年曾奪下澤村賞，是繼山本由伸之後，日本職棒少數具備高度穩定性的右投手之一。

但《Sportal Korea》也特別點出，伊藤在小組賽面對韓國隊時，曾被金慧成敲出陽春全壘打，因此直言：「在這次大會中留下了與名聲不相符的成績」，並進一步以「憑這樣的實力挑戰大聯盟？」作為評論，對他的旅美前景投下質疑聲浪。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

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