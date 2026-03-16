唐嘉鴻體操世界盃2周連奪2金！　甩身體不適交高水準表現

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻。（圖／中華奧會提供）



記者張靖榕／綜合報導

「世界貓王」唐嘉鴻15日在土耳其舉行的體操世界盃安塔利亞站單槓決賽，以總分15.200分摘下金牌，不僅克服身體不適，也完成今年世界盃連2站奪金的亮眼成績。

連2周奪金

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台灣男子競技體操好手唐嘉鴻在上周的體操世界盃巴庫站單槓決賽奪金後，本周轉戰土耳其安塔利亞站。此次比賽他報名參加地板、吊環與單槓3項資格賽，其中地板與單槓順利晉級決賽。

不過唐嘉鴻抵達土耳其後出現感冒症狀，身體狀況不佳。經與教練團討論後，他決定放棄地板決賽，讓自己多休息1天，專心備戰單槓決賽。

儘管身體才剛恢復，唐嘉鴻在單槓決賽仍展現穩定實力，以難度分6.500、實施分8.700、總分15.200的成績奪金。哥倫比亞選手巴拉哈斯（Angel Barajas）則以14.966分獲得銀牌。

趕路加上環境影響 影響賽前狀況

教練黃柏瑞表示，唐嘉鴻從上一站比賽後就連續奔波轉機，加上土耳其氣候乾燥，導致免疫力下降而出現感冒症狀，也影響到賽前練習狀況，預賽因此出現失誤。

克服不適成功奪金

他指出，唐嘉鴻在飯店泡熱水澡後身體狀況明顯好轉，雖然決賽動作過程仍有些小瑕疵，但整套動作順利完成，再加上原本就具有高難度優勢，最終成功奪冠。

階段目標奪得世錦賽資格

黃柏瑞透露，今年前2站世界盃的主要目標是「衝高分、拿世錦賽資格」，也希望透過比賽累積裁判印象分數，對未來大賽更有幫助。

唐嘉鴻則表示，目前訓練內容正朝全能方向發展，除了維持自己的單項優勢，也希望能在4月亞錦賽與之後的世界錦標賽中，為團隊成績做出更多貢獻。他也感性表示，隨著年紀漸長，能持續訓練與比賽更加珍貴，「很感謝國訓中心與整個團隊的支持，讓我們可以延長運動生涯。」

唐嘉鴻結束連續2站世界盃奪金行程後，將先返台短暫休息。原本規劃自4月3日起接連參加埃及、克羅埃西亞與卡達賽事，但因中東局勢不穩，最後僅會參加4月9日開賽的克羅埃西亞站。