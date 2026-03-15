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北門高中、醒吾高中分奪男女子組冠軍　HFL高中決賽圓滿落幕　

▲▼HFL。（圖／高中體總提供）

▲HFL高中男生組冠軍北門高中與女生組冠軍醒吾高中。（圖／高中體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

114學年度中等學校足球聯賽11人制（HFL）高中組季軍賽與冠軍賽於3月15日登場，經過四場激烈對決後，本學年度高中組最終名次確認。高中男生組北門高中奪得冠軍，路竹高中獲得亞軍，華僑高中拿下季軍；高女組則由醒吾高中封后，中山工商獲得亞軍，惠文高中奪得季軍。

高中女生組季軍戰由惠文高中對上花蓮體中。惠文開賽即展現強大攻勢，第5分鐘隊長黃薈珊禁區外遠射破門，第11分鐘王宇欣接獲後場長傳突破防守再下一城。儘管花蓮體中第16分鐘由鍾昀倩遠射追回一球，但惠文持續掌控節奏。王宇欣全場表現亮眼，上演「大四喜」，帶領球隊擴大領先差距，最終惠文高中以9比1擊敗花蓮體中，奪得本屆季軍。

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高中男生組季軍戰由華僑高中迎戰竹圍高中。竹圍在第11分鐘由許景堯遠射先馳得點，上半場尾聲華僑把握自由球機會追平比分。下半場竹圍再度取得領先，但華僑在傷停補時階段由守門員開出自由球製造攻勢，隊友頭球破門將比數追成2比2，雙方進入PK大戰。最終華僑以4比2勝出，逆轉奪得季軍。

高中女生組冠軍戰由醒吾高中對決中山工商。下半場醒吾攻勢全面爆發，第49分鐘陳映璇接獲隊友邊路傳中率先破門，第51分鐘廖子婷禁區外遠射擴大領先。第74分鐘廖子婷再度送出精準長傳助攻陳映璇完成梅開二度，終場前醒吾再添一球，最終以4比0擊敗中山工商，取得三連霸佳績。

▲▼HFL。（圖／高中體總提供）

▲醒吾高中最終以4比0擊敗中山工商，取得三連霸佳績。（圖／高中體總提供）

壓軸登場的高中男生組冠軍戰，由北門高中對上路竹高中。北門高中全場掌握節奏，第15分鐘詹子恩禁區外遠射破門率先取得領先。下半場詹子恩再度建功完成梅開二度，隨後柯承軒與蔡富宇接連進球擴大比分。最終北門高中以4比0擊敗路竹高中，勇奪本學年度冠軍。

▲▼HFL。（圖／高中體總提供）

▲北門高中以4比0擊敗路竹高中，勇奪冠軍。（圖／高中體總提供）

本學年度HFL高中組最終排名如下：
高中男生組：第一名北門高中、第二名路竹高中、第三名華僑高中、第四名竹圍高中、第五名花蓮高農、第六名中山工商、第七名惠文高中、第八名花蓮高中。

高中女生組：第一名醒吾高中、第二名中山工商、第三名惠文高中、第四名花蓮體中、第五名路竹高中、第六名永慶高中、第七名屏北高中、第八名海星高中。

此外，本屆個人獎項，最有價值球員（MVP）由北門高中9號詹子恩及醒吾高中11號陳映璇拿下；最佳教練由北門高中總教練黃正宗及醒吾高中許瀞心教練獲選，為本學年度高中組賽事畫下精彩句點。

▲最有價值球員（MVP）由北門高中9號詹子恩及醒吾高中11號陳映璇拿下。（圖／高中體總提供）

▲最有價值球員（MVP）由北門高中9號詹子恩及醒吾高中11號陳映璇拿下。（圖／高中體總提供）

▲最佳教練由北門高中總教練黃正宗及醒吾高中許瀞心教練獲選。（圖／高中體總提供）。（圖／高中體總提供）

▲最佳教練由北門高中總教練黃正宗及醒吾高中許瀞心教練獲選。（圖／高中體總提供）

關鍵字： HFL足球冠軍賽季軍賽MVP

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