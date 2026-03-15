高國豪25分領軍馬力轟加盟代表作　攻城獅宰國王、戰績衝第三

▲新竹攻城獅高國豪。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL新竹御嵿攻城獅今（15日）於主場迎戰新北國王，攻城獅展現驚人的外線手感與團隊韌性，在明星控衛高國豪單場25分、9助攻帶領下，搭配洋將馬力（Marin Maric）29分16籃板神級演出，終場以113比90痛擊國王，攻城獅不僅收下主場2連勝，戰績也正式超越國王，升至聯盟第三。

攻城獅昨日剛擊敗海神，今日背靠背出戰絲毫未見疲態，首節兩隊打得膠著，國王在沃許本（Jason Washburn）帶領下以26比25微幅領先，不過次節攻城獅展開攻勢，高國豪單節連進兩記三分球砍下8分，加上馬力強攻內線，獅隊單節打出34比21攻勢，半場結束反以59比47雙位數領先。

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▲新竹攻城獅馬力。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

易籃後，國王試圖反撲，傷癒復出的李愷諺與林書緯、沃許本接力追分，一度將分差縮小至僅剩5分，然而關鍵決勝節，攻城獅找回防守節奏，高國豪與徐小龍聯手在末節暴砍17分，再度將領先擴大至20分以上，也直接讓比賽失去懸念，最終以23分之差大勝。

▲新竹攻城獅徐小龍。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

攻城獅馬力繳出29分、16籃板、4抄截打出加盟代表作，高國豪也有25分、9助攻，徐小龍17分、6助攻；國王沃許本 26分、11籃板，飛米22分。

賽後總教練威森表示：「這是一場很團結的比賽，全隊都用對的方式打球。特別是國豪在本場比賽正負值高達36，他的表現成功影響團隊。另外，馬力在今天強勢回歸也是令團隊興奮的好消息。」談到今日的團隊表現，高國豪說：「我會用無私來形容我們的表現，每一位球員都帶著『團隊至上』的理念分享球。也很高興徐小龍在關鍵時刻跳出來，我相信我們能延續這波二連勝的士氣再拿下更多勝利。」

今日打出代表作的馬力則表示：「今天我們防守端的設定奏效，大家都各司其職，讓我更容易保護籃板球。我也感受到主場球迷滿滿的能量，雖然我昨天表現不是太好，但我知道自己能如何幫助球隊，我會持續努力爭取更好的表現來取勝。」

新竹御嵿攻城獅本週在主場舉辦「瑞迪的大冒險物語」主題週，親子同樂的主題週已成為攻城獅主場最溫馨的傳統，這也是球隊成立以來，唯一一個連續六季都持續舉辦的主題日。對此，攻城獅總經理張樹人表示：「扎根親子家庭一直是攻城獅在地經營最核心的一環。我們希望體育館不只是觀看球賽的地方，更是全家人創造共同回憶的場所。看到這六年來，許多小獅紫軍跟著球隊一起長大，這就是我們堅持舉辦親子主題日最大的動力與回饋。」

▲新竹攻城獅本週在主場舉辦「瑞迪的大冒險物語」主題週。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）