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「和韓國一樣恥辱」韓媒稱日本吞敗有1遺憾　WBC首次亞洲隊全淘汰

▲日本邁阿密悲劇。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本爆冷敗給委內瑞拉，止步八強。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）日本隊在八強戰爆冷以5比8敗給委內瑞拉，無緣晉級四強。原本力拚衛冕的「武士隊」提前出局，也讓韓國媒體高度關注，甚至形容這對日本而言是「巨大衝擊」，結果「和韓國一樣屈辱」，並稱這是史上首見所有亞洲隊缺席四強賽。

《體育朝鮮》以「與韓國同樣恥辱」為題報導，直指日本與同樣於八強止步的韓國一樣，本屆WBC四強已不再有任何亞洲球隊身影，而賽事最終證明「日本與韓國都沒有走得更遠」，兩隊同樣倒在八強門前，亞洲勢力全面退場。日媒也對此轉發報導，受到日本球迷討論。

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報導同時點出外界關注的爭議，包括大谷翔平未以投手身分登板。文中引述總教練井端弘和表示，球隊當時並未考慮讓大谷投球，若條件允許，才會讓他以先發身分上陣。《體育朝鮮》感嘆，這場比賽仍留下「如果大谷有投球，結果或許不同」的遺憾。

不僅如此，韓媒OSEN也形容，「難以置信」日本出局，是WBC史上首次四強賽中沒有任何亞洲球隊的情況。這場敗仗也終結日本自2006年WBC創辦以來，連續五屆打進四強的紀錄。

過去曾三度奪冠的日本隊，本屆首次在八強止步，隨著日韓相繼淘汰，亞洲勢力全面退出爭冠行列，接下來四強戰將由美國對決多明尼加共和國，委內瑞拉則迎戰義大利，賽事版圖轉為中南美洲與北美球隊的對決。

關鍵字： 2026WBC2026日韓

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