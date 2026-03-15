無薪帶隊卻打進4強！委內瑞拉教頭自曝「是志工」：只想讓祖國快樂

▲2026WBC委內瑞拉隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）15日上演震撼戰役，委內瑞拉在8強戰以8：5逆轉擊敗衛冕軍日本隊，粉碎對手連霸夢，繼2009年後再度闖進4強，也追平隊史最佳成績。不僅如此，這場勝利同時讓委內瑞拉取得2028年洛杉磯奧運參賽資格。不過賽後記者會上，總教練Omar López的一席話更讓全場震驚——他竟是「無薪」帶領國家隊出征。

逆轉日本！委內瑞拉時隔17年再闖4強

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此役開局就充滿火花，委內瑞拉球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）首局就從日本王牌山本由伸手中轟出全壘打，而日本球星大谷翔平也以長打回應，上演MVP級對決。

日本在3局結束時一度取得5：2領先，但委內瑞拉並未放棄。5局上賈西亞（Maikel Garcia）轟出2分砲追近比分，6局上阿布瑞尤（Wilyer Abreu）再擊出3分全壘打逆轉戰局，最終以8：5完成大逆轉，也拿下隊史對日本職業球員出戰的首勝。

▲ 阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）。（圖／MLB X）

無薪執教震驚全場：我是志工

然而真正讓人意外的，是賽後記者會上的發言。總教練洛佩斯透露，自己接下國家隊總教練職務其實沒有領任何薪水。

他直言，「我是無薪執教的，我並沒有因為擔任總教練而拿到薪水。」這番話當場讓不少記者感到震驚。不過洛佩斯強調，自己並不在意薪資問題，能帶領國家隊並讓祖國人民感到喜悅，就是最大的回報。

「讓祖國快樂一兩天就夠了」

洛佩斯表示，勝利的消息傳回國內後，委內瑞拉各地都在慶祝，「大家一定會走上街頭喝酒、歡呼，這讓我非常開心。」他說，這也是自己能為國家做的事情。

他感性地說，「20年後回頭看，我能說我曾經讓祖國快樂一兩天，對我來說就足夠了。」他也希望不僅是邁阿密的僑民，而是全世界的委內瑞拉人都能一起分享這份榮耀。

▲委內瑞拉總教練羅培茲（Omar Lopez）。（圖／大會提供）

首度取得奧運門票

除了晉級4強，委內瑞拉此役也鎖定2028年洛杉磯奧運參賽資格。由於本屆經典賽兼具美洲區奧運資格賽性質，在10支美洲球隊中成績最佳的前兩名可獲門票，繼多明尼加之後，委內瑞拉成為第2支取得資格的隊伍，隊史首度踏上奧運舞台。

洛佩斯也強調，委內瑞拉一直都是世界棒球強權，「我們不是因為擊敗日本才成為強權，我們一直都是。」如今距離冠軍僅剩兩場比賽，委內瑞拉也希望延續氣勢，為國家再創歷史。