宋家豪二軍1局無失分、陽柏翔連兩戰敲安 軟銀張峻瑋也有好表現

▲中華隊投手張峻瑋。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

樂天金鷲的臺灣好手宋家豪與福岡軟銀張峻瑋今（15日）分別在日本職棒二軍賽事登板亮相，兩人皆繳出無失分內容；此外跟宋家豪同樣效力金鷲的陽柏翔先發出賽敲出安打，連續兩戰有安打演出。

宋家豪今日在東北樂天金鷲二軍對上東京養樂多燕子的比賽於8局下接替登板，雖然一上來保送首名打者，但隨後讓打者擊出滾地球形成雙殺，接著再製造中外野飛球出局，順利化解危機。

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此役他投1局未被敲安打，送出1次四壞保送、無失分，終場樂天二軍以2比0擊敗養樂多；同場比賽中陽柏翔先發打第9棒、鎮守游擊大關，2局上首打席敲出右外野安打，不過後續3打席未再建功，包含1次三振在內，最終4打數1安打，連續兩場比賽都有安打表現，賽後打擊率為2成86。

另一方面，效力福岡軟銀鷹的20歲投手張峻瑋，在本屆世界棒球經典賽結束後回到母隊，今日迎來本季二軍例行賽初登板，在對戰歐力士猛牛的比賽中於7局下登板後援，一上場就三振掉宜保翔，接著讓元謙太與野口智哉擊出滾地球出局，完成三上三下。

8局下張峻瑋續投雖被河野聰太敲出安打，但隨後連續解決3名打者順利收尾；此役他後援2局被敲1安打，送出2次三振，沒有任何保送與失分，最快球速達153公里；不過最終福岡軟銀鷹仍以3比4不敵歐力士猛牛。