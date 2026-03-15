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周桂羽、陳又瑋同場爆發！勇士決勝節一波流擊潰獵鷹止敗

▲富邦勇士周桂羽、陳又瑋，台鋼獵鷹谷毛唯嘉。（圖／PLG提供）

▲富邦勇士主場大勝台鋼獵鷹。（圖／PLG提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

PLG富邦勇士本週迎來4天3戰的地獄賽程，雖然前兩戰分別不敵桃園璞園領航猿、洋基工程，不過15日主場迎戰台南台鋼獵鷹，靠著古德溫攜手陳又瑋、周桂羽三人都飆破20分，第四節單節更是打出36比13的狂暴攻勢，最終以114比89擊敗來訪的獵鷹，也中斷2連敗。

12日先不敵領航猿、14日又敗給爐主洋基工程，此役交手獵鷹，首節兩隊都演個人飆分秀，勇士洋將揚科維奇稱霸禁區單節獨攬13分，其中罰球6投6中穩穩掌握，獵鷹則是靠著「鷹速小子」谷毛唯嘉火力全開搶下11分來抗衡，首節打完雙方戰成26平，不過次節獵鷹外線卻突然失準，單節11投僅3中，還沒有任何站上罰球線的機會，反觀勇士古德溫手感甦醒，8投中5獨攬14分，加上陳又瑋也能有所貢獻，單節轟出25比17，在上半場打完取得8分領先。

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▲富邦勇士周桂羽、陳又瑋，台鋼獵鷹谷毛唯嘉。（圖／PLG提供）

▲台鋼獵鷹谷毛唯嘉。（圖／PLG提供）

易籃後獵鷹終於找回進攻節奏，9人輪流上陣8人有分數進帳，麥拉倫單節獨攬8分，不過勇士這邊換周桂羽挺身而出，他單節6投4中含外線4投3中豪取11分，加上陳又瑋持續穩定輸出，才在面對獵鷹點點開花的攻勢下，第三節打完幫助球隊守住2分些微領先。

▲富邦勇士周桂羽、陳又瑋，台鋼獵鷹谷毛唯嘉。（圖／PLG提供）

▲富邦勇士陳又瑋甩開獵鷹洋將防守。（圖／PLG提供）

只是沒想到決勝節，獵鷹再度熄火，反觀勇士古德溫重新加入戰局，陳又瑋也繼續搶分，勇士開節就拉出22比5的殘暴攻勢，在比賽還剩下4分多鐘時取得多達21分領先，也讓比分直接失去懸念，最終勇士就以25分之差大勝獵鷹，終止2連敗。

勇士此役3人得分突破20分，古德溫拿下28分、8籃板，陳又瑋23分次之，周桂羽三分球6投4中進帳20分；獵鷹部分， 谷毛唯嘉拿下19分最高，貝納師則是17分，麥拉倫16分，陳范柏彥則有12分進帳。

▲富邦勇士周桂羽、陳又瑋，台鋼獵鷹谷毛唯嘉。（圖／PLG提供）

▲富邦勇士周桂羽。（圖／PLG提供）

關鍵字： 富邦勇士PLG台鋼獵鷹周桂羽古德溫陳又瑋

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