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快訊／替台灣寫歷史！雙胞胎李芳任、李芳至瑞士賽男雙直落二封王

▲台灣土銀雙胞胎李芳任／李芳至。（圖／羽協提供）

▲台灣土銀雙胞胎李芳任／李芳至。（圖／羽協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年超級300系列瑞士羽球公開賽男雙決賽在台灣時間15日晚間7點登場，由台灣土銀雙胞胎搭檔李芳任／李芳至交手丹麥倫加德（Daniel Lundgaard）／維斯特加德（Mads Vestergaard），歷經41分鐘大戰，最終以21比18、21比13直落二擊敗對手，不僅拿下對戰首勝，也是台灣史上第一對在瑞士賽封王的男雙搭檔。

世界排名第23的李芳任／李芳至這次在瑞士賽首輪先拍落蘇格蘭對手鄧恩（Alexander Dunn）／霍爾（Adam Hall），16強直落二扳倒法國組合，8強賽交手陳政寬／林秉緯上演「台灣內戰」，歷經三盤基戰逆轉勝出，4強再逆轉丹麥兄弟克里斯丁（Christian Faust Kjær）／克亞爾（Rasmus Kjær），繼2023年西班牙大師賽、美國公開賽及2025年加拿大公開賽後，合拍來第四度挺進BWF世界巡迴賽決賽。

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而決賽碰上的對手是排在第24名的丹麥倫加德／維斯特加德，過去雙方在國際賽沒有交手紀錄，開賽丹麥組合就拉出7比4開局，不過台灣雙胞胎很快找到進攻節奏，回敬7比1猛攻，反以11比8領先，暫停過後倫加德／維斯特加德試圖追分，一輪猛攻后追到15比16，但李芳任／李芳至很快回穩，替自己止血後，再歷經38拍來回搶下第18分，之後兩度在網前找到攻擊機會得分，也順利搶下局點，雖然被對手化解一個，但接下來把握對手發球過高快速回擊，成功以21比18先下一城。

次局雙胞胎組合乘勝追擊，開賽就拉出5比1攻勢，但丹麥組合此時也回穩連追3分，李芳任／李芳至雖然一度將比分拉開到10比5，但麥倫加德／維斯特加德此時卻連取5分將戰局扳平，關鍵時刻雙胞胎頂住壓力，以11比10領先進入技術暫停，暫停過後，雙胞胎男雙繼續加壓，再拉出7比1猛攻擴大領先分數，丹麥男雙雖然試圖將分差縮小，但雙胞胎默契十足依舊積極搶分，最後丹麥組合回球掛網，李芳任／李芳至再以21比13勝出，直落二奪冠，也成為台灣史上第一對在瑞士公開賽封王的男雙搭檔。

關鍵字： 羽球瑞士公開賽李芳至李芳任

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