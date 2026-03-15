李勛傑棒打王維中轟滿貫砲　桃猿5比2擊退台鋼

▲李勛傑。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／綜合報導

中職官辦熱身賽15日晚間在雲林斗六棒球場登場，由樂天桃猿交手台鋼雄鷹，桃猿靠著李勛傑在2局下棒打王維中、轟出滿貫全壘打，一棒灌進4分的好表現下奠定比賽基礎，終場就以5比2擊敗台鋼雄鷹，拿下勝利。

台鋼此役由王維中先發，樂天則推出威能帝掛帥；兩隊前2局前半段形成投手戰，台鋼首局雖靠湯家豪敲出安打上壘，但後續未能延續攻勢，樂天1局下也遭到3上3下。

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比賽關鍵出現在2局下，樂天展開猛攻；林智平選到四壞球保送後，林承飛、歐晉接連敲安串聯攻勢，隨後李勛傑逮中機會一棒掃出滿貫砲，幫助暴力猿一口氣攻下4分，取得4比0領先。

台鋼3局上立即試圖反撲，吳柏萱率先敲出二壘安打，接著林家鋐擊出滾地球推進跑者，王博玄再補上高飛犧牲打，替台鋼追回1分，將比數拉近至1比4。

不過樂天下個半局再有回應；3局下林子偉靠內野安打上壘，林智平雖遭三振，但林承飛隨後適時敲安帶有1分打點，樂天再添保險分，將領先擴大到5比1。

桃猿先發威能帝投完3局退場，之後由王志煊、艾菩樂、陳柏豪與王奕翔接力登板，成功壓制台鋼打線。

台鋼直到8局上才再度突破，曾昱磬先敲出內野安打上壘，雖然王柏融擊出雙殺打讓攻勢一度受阻，但劉時豪隨後轟出陽春全壘打，替台鋼追回第2分。

只是台鋼9局上最後反攻未能延續，面對王奕翔登板關門，杜家明、湯家豪、紀慶然都未能上壘，最終樂天就以3分差收下勝利。