夢想家背靠背作戰沒疲態　林俊吉攜班提爾輕取雲豹納6連勝

▲福爾摩沙夢想家主場27分大勝台啤永豐雲豹。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL福爾摩沙夢想家15日「背靠背」繼續在主場出戰，此役他們碰上聯盟龍頭桃園台啤永豐雲豹正面對決，靠著多點開花、全隊共6人得分雙位數，在比賽4節得分全勝的情況下，最終以111比84輕取對手，豪取6連勝也將與雲豹的勝差縮小到剩下2場。

此役雲豹開局反客為主，迪亞洛、高錦瑋火力全開搶分，開賽就拉出7比0猛攻，之後董永全、克羅馬加入搶分行列，一口氣將比分拉開到23比11，直接雙位數領先，反觀連兩日出賽的夢想家開賽慢熱，打了大半節後終於找回火力，張宗憲外線先止血，隨後林俊吉攜霍爾曼、湯普金斯內外開火搶分，回敬一波20比6的猛烈攻勢，首節打完反以33比32領先雲豹。

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次節雲豹迪亞洛、麥卡洛搶分，一度將比分追平，不過林俊吉又站出來替球隊止血，加上湯普金斯持續在外線轟炸，上半場打完取得62比56領先。

▲福爾摩沙夢想家林俊吉。（圖／TPBL提供）

易籃後，雲豹克羅馬開節連罰帶投追到剩下2分差，但夢想家換蔣淯安站出來，林俊吉、霍爾曼持續穩定輸出，一波7比0攻勢後將領先優勢擴大到雙位數，雲豹雖然靠著克羅馬稍微止血，但此時進攻上卻突然迷航，在第三節打完已經陷入多達15分落後，最末節雲豹試圖反攻，但進攻狀況依舊悽慘，在比賽剩下最後3分鐘分差被拉開到20分之多，眼看大勢已去，雲豹也直接撤下主力，最終夢想家就以27分之差擊敗聯盟龍頭，在主場快意收下6連勝。

夢想家此役6人得分雙位數，班提爾14投7中轟下全隊最高的20分，另有12籃板4助攻3抄截，湯普金斯17分13籃板，張宗憲16分，蔣淯安12分6助攻，替補上陣的林俊吉轟下18分，霍爾曼也有17分12籃板進帳。

▲福爾摩沙夢想家林俊吉。（圖／TPBL提供）

雲豹得分則都集中在兩人身上，迪亞洛14投8中，罰球12投11中，轟下全場最高27分另有8籃板，克羅馬則繳出20分7助攻，替補上陣的林信寬拿11分但外線2次出手都落空，麥卡洛繳出10分6籃板。

賽後雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）坦言夢想家打得的確比他們好很多，「（夢想家）連續兩日出戰，我們以為下半場他們體能可能會下降，但他們卻毫無疲態、球的流動很好，反而還打得更好了，加上在身高上兩隊確實存在著很明顯的落差，在籃板數上39比55也確實讓我們受到了不小的影響。」

而雲豹一哥高錦瑋上半場拿下7分，下半場卻8投、含外線4投全落空，對此他說「其實有很多好的出手機會，很可惜都沒有進，回去就是透過影片回顧再好好修正。」

▲台啤永豐雲豹高錦瑋。（圖／TPBL提供）