萬金石肯亞好手包辦男女冠軍　周庭印國男組3連霸、雷理莎首度摘后

▲周庭印以2小時28分43秒在2026新北市萬金石馬拉松國內男子組締造3連霸。（圖／新北市政府體育局提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026新北市萬金石馬拉松15日於萬里翡翠灣開跑，馬拉松男子組冠軍昂查里（Enock Onchari），女子組冠軍切羅蒂奇（Catherine Cherotich）；挑戰馬10公里男子組冠軍曾廷瑋、女子組冠軍陳美彤。

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▲2026新北市萬金石馬拉松馬拉松男子組冠軍昂查里（Enock Onchari）。（圖／新北市政府體育局提供）

▲2026新北市萬金石馬拉松馬拉松女子組冠軍切羅蒂奇（Catherine Cherotich）。（圖／新北市政府體育局提供）

體育局表示，新北市萬金石馬拉松是全臺首場世界田徑總會金標籤認證賽事，2026年邀請來自衣索比亞、肯亞、厄利垂亞等16位國際菁英好手來臺，計有39國、372位外籍選手，超過1萬2,000位選手參加，馬拉松男子組由來自肯亞的昂查里，以2小時12分46秒奪冠；女子組冠軍為肯亞選手切羅蒂奇，以2小時32分32秒摘后；國內男、女子組馬拉松冠軍分別為周庭印跑出2小時28分43秒、雷理莎跑出2小時53分01秒，其中周庭印連續3年稱霸萬金石國內男子組馬拉松；10公里男子組冠軍曾廷瑋的成績為30分47秒、女子組冠軍陳美彤以38分01秒完賽。

▲雷理莎以2小時53分01秒在2026新北市萬金石馬拉松國內女子組封后。（圖／新北市政府體育局提供）

▲2026新北市萬金石馬拉松挑戰馬男子組總排名第一曾廷瑋。（圖／新北市政府體育局提供）

▲2026新北市萬金石馬拉松挑戰馬女子組總排名第一陳美彤。（圖／新北市政府體育局提供）

新北市政府及中華民國田徑協會依循世界田徑總會認證規範，結合市府團隊及贊助夥伴資源，動員近5,000名警消、醫護、志工、在地加油團及工作人員，共同提供安全、友善且高品質的參賽環境，持續打造具國際水準的新北品牌賽事。

本屆賽事以「運動平權」為主軸，首度增設非二元性別組別，全馬及挑戰馬組皆設置視障配速員，提供女性500個挑戰馬專屬名額，鼓勵更多不同背景跑者投入運動，讓每個人都能自在奔跑、挑戰自我，賽事主視覺以北海岸山海風景結合跑者剪影呈現，象徵在同一條賽道上沒有界線、沒有標籤，展現多元共融精神。

▲2026新北市萬金石馬拉松起跑。（圖／新北市政府體育局提供）

今年賽事持續優化選手服務，增設瑜珈舒緩區，由專業老師帶領跑者進行賽後伸展放鬆，在會場特別推出跑者剪影互動活動，透過掃描QRcode即時投放主舞臺螢幕，增添賽事趣味與參與感。完賽選手由林可彤、張嘉哲、廖晏均、許績勝及富邦Angel 丹丹、栗子、潔潔、潔米、安娜等名人掛牌鼓勵，還有石門肉粽等澎派賽後補給、運動按摩及冰池放鬆服務、熱水淋浴等，給跑者大大的滿足。

體育局補充，本次完賽證明同樣以電子方式提供，完賽選手可直接掃描號碼布上的QRcode查詢，更多「2026新北市萬金石馬拉松」相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。