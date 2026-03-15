運動雲

>

萬金石肯亞好手包辦男女冠軍　周庭印國男組3連霸、雷理莎首度摘后

▲周庭印以2小時28分43秒在2026新北市萬金石馬拉松國內男子組締造3連霸。（圖／記者新北市政府體育局攝）

▲周庭印以2小時28分43秒在2026新北市萬金石馬拉松國內男子組締造3連霸。（圖／新北市政府體育局提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026新北市萬金石馬拉松15日於萬里翡翠灣開跑，馬拉松男子組冠軍昂查里（Enock Onchari），女子組冠軍切羅蒂奇（Catherine Cherotich）；挑戰馬10公里男子組冠軍曾廷瑋、女子組冠軍陳美彤。

▲2026新北市萬金石馬拉松馬拉松男子組冠軍昂查里（Enock Onchari）。（圖／新北市政府體育局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2026新北市萬金石馬拉松馬拉松男子組冠軍昂查里（Enock Onchari）。（圖／新北市政府體育局提供）

▲2026新北市萬金石馬拉松。（圖／記者新北市政府體育局攝）

▲2026新北市萬金石馬拉松馬拉松女子組冠軍切羅蒂奇（Catherine Cherotich）。（圖／新北市政府體育局提供）

體育局表示，新北市萬金石馬拉松是全臺首場世界田徑總會金標籤認證賽事，2026年邀請來自衣索比亞、肯亞、厄利垂亞等16位國際菁英好手來臺，計有39國、372位外籍選手，超過1萬2,000位選手參加，馬拉松男子組由來自肯亞的昂查里，以2小時12分46秒奪冠；女子組冠軍為肯亞選手切羅蒂奇，以2小時32分32秒摘后；國內男、女子組馬拉松冠軍分別為周庭印跑出2小時28分43秒、雷理莎跑出2小時53分01秒，其中周庭印連續3年稱霸萬金石國內男子組馬拉松；10公里男子組冠軍曾廷瑋的成績為30分47秒、女子組冠軍陳美彤以38分01秒完賽。

▲2026新北市萬金石馬拉松。（圖／記者新北市政府體育局攝）

▲雷理莎以2小時53分01秒在2026新北市萬金石馬拉松國內女子組封后。（圖／新北市政府體育局提供）

▲2026新北市萬金石馬拉松。（圖／記者新北市政府體育局攝）

▲2026新北市萬金石馬拉松挑戰馬男子組總排名第一曾廷瑋。（圖／新北市政府體育局提供）

▲2026新北市萬金石馬拉松。（圖／記者新北市政府體育局攝）

▲2026新北市萬金石馬拉松挑戰馬女子組總排名第一陳美彤。（圖／新北市政府體育局提供）

新北市政府及中華民國田徑協會依循世界田徑總會認證規範，結合市府團隊及贊助夥伴資源，動員近5,000名警消、醫護、志工、在地加油團及工作人員，共同提供安全、友善且高品質的參賽環境，持續打造具國際水準的新北品牌賽事。

本屆賽事以「運動平權」為主軸，首度增設非二元性別組別，全馬及挑戰馬組皆設置視障配速員，提供女性500個挑戰馬專屬名額，鼓勵更多不同背景跑者投入運動，讓每個人都能自在奔跑、挑戰自我，賽事主視覺以北海岸山海風景結合跑者剪影呈現，象徵在同一條賽道上沒有界線、沒有標籤，展現多元共融精神。

▲2026新北市萬金石馬拉松。（圖／記者新北市政府體育局攝）

▲2026新北市萬金石馬拉松起跑。（圖／新北市政府體育局提供）

今年賽事持續優化選手服務，增設瑜珈舒緩區，由專業老師帶領跑者進行賽後伸展放鬆，在會場特別推出跑者剪影互動活動，透過掃描QRcode即時投放主舞臺螢幕，增添賽事趣味與參與感。完賽選手由林可彤、張嘉哲、廖晏均、許績勝及富邦Angel 丹丹、栗子、潔潔、潔米、安娜等名人掛牌鼓勵，還有石門肉粽等澎派賽後補給、運動按摩及冰池放鬆服務、熱水淋浴等，給跑者大大的滿足。

體育局補充，本次完賽證明同樣以電子方式提供，完賽選手可直接掃描號碼布上的QRcode查詢，更多「2026新北市萬金石馬拉松」相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。

關鍵字： 萬金石馬拉松運動平權國際賽事冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

快訊／日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

大谷翔平3轟4成62仍救不了日本　日媒嘆未能真正發揮他的價值

大谷翔平3轟4成62仍救不了日本　日媒嘆未能真正發揮他的價值

日本8強止步不甘心！大谷翔平：除了奪冠其他都算失敗

日本8強止步不甘心！大谷翔平：除了奪冠其他都算失敗

快訊／義大利最創驚奇！8比6勝波多黎各　隊史首闖四強

快訊／義大利最創驚奇！8比6勝波多黎各　隊史首闖四強

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

邁阿密惡夢！日媒：日本2000年後首度跌出重要國際賽4強之外

邁阿密惡夢！日媒：日本2000年後首度跌出重要國際賽4強之外

日本斷跨屆11連勝！井端弘和坦言輸球是現實　各國實力提升了

日本斷跨屆11連勝！井端弘和坦言輸球是現實　各國實力提升了

經典賽史上第一次！阿庫尼亞、大谷翔平同場首局首打席開轟

經典賽史上第一次！阿庫尼亞、大谷翔平同場首局首打席開轟

「山本由伸本人好小隻」吉力吉撈揮到直球超有感：站上去看更猛

「山本由伸本人好小隻」吉力吉撈揮到直球超有感：站上去看更猛

山本由伸喊「真的只有不甘心」　開賽失2分自責：讓比賽變沉重

山本由伸喊「真的只有不甘心」　開賽失2分自責：讓比賽變沉重

【1次就聖筊】42歲女遭男友割喉！　兒招魂悲喊：媽媽不要怕

熱門新聞

快訊／日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

大谷翔平3轟4成62仍救不了日本　日媒嘆未能真正發揮他的價值

日本8強止步不甘心！大谷翔平：除了奪冠其他都算失敗

快訊／義大利最創驚奇！8比6勝波多黎各　隊史首闖四強

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

邁阿密惡夢！日媒：日本2000年後首度跌出重要國際賽4強之外

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

2大谷翔平救不了日本　日媒嘆

3日本止步8強不甘心！大谷翔平獨自失落

4快訊／義大利隊史首闖四強

5WBC超級預測王／300項好禮等你拿

最新新聞

1周庭印萬金石3連霸　雷理莎國內后

2日本WBC輸球！球迷怒改總教練wiki「死刑囚、國家戰犯」

3張祐誠環台賽台北站首秀全隊最佳

4林岳平點名潘磊火力可期

5林安可熱身賽首安出爐！

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

追蹤手指骨裂！陳傑憲完成3項運動醫學檢查　上午離開高雄長庚

WBC觸身球左手骨裂！陳傑憲現身高雄長庚　估至少休息8週

【賽前以為已晉級8強】美國教頭糗爆！輸球後認：我完全算錯...

韓佳人挑戰「中國網紅妝」　被「眼妝＋超華麗頭飾」嚇到

【帶狗屍上門抗議】杜告犬「健康」失蹤38天被尋獲　飼主拉鐵門不見人

白家綺.吳東諺終於要補辦婚禮！　結婚8年「伴娘跟花童都自己生」

【倒車一次碰2台】屏東女駕駛從保養廠駛出　連撞大小貨車

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366