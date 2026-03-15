最後2公里大摔車驚魂！中華隊張祐誠混亂中突圍奪台北站亞洲第5

▲2026年國際自由車環台公路大賽今天從臺北站點燃戰火，中華隊小將張祐誠(中)單站第18名表現最佳。（圖／主辦單位提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

2026年國際自由車環台公路大賽今天從臺北站點燃戰火，全長80.6公里的市區繞圈賽由義大利索盧森隊選手拉約維奇（Dusan Rajovic）以1小時35分44秒奪下冠軍，中華隊小將張祐誠首次挑戰環台賽就展現初生之犢不畏虎的勇氣，最後以單站第18名作收，也是中華隊全隊最佳成績。

本屆環台賽有來自全球34個國家21支隊伍共計177位菁英好手來台競輪，其中1支一級車隊還有5支世界二級職業車隊；今年中華隊五虎將由資深車手盧紹軒領銜，率領張祐誠、洪坤弘、黃暐程、葉軒佑並肩出戰。

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▲今年環台賽中華隊五虎將由資深車手盧紹軒領銜，率領張祐誠、洪坤弘、黃暐程、葉軒佑並肩出戰。（圖／記者蔡厚瑄攝）

首次挑戰環台賽的小將張祐誠，最終以單站第18名作收，在亞洲選手當中排名第5，成為中華隊單站最佳成績。張祐誠賽後回憶，比賽前段曾嘗試突圍嘗試，但主集團追得很緊且大家體力充沛，沒能成功，隨後便待在中段等待機會。直到最後終點前約10公里，團隊開始集結向前卡位，最後4公里出彎後原已卡到不錯位置，但隨後聽到後方隊友疑似受摔車波及斷開，發現「人不見了」，他隨即果斷決定「自己來」。

他坦言當時告訴自己不要太緊張，「想說那我就自己來嘗試看看，而且今天腳狀況還不錯。」雖然有達到設定目標，但希望名次可以再往前，身為首度參賽的新秀，他也強調：「只要能完賽、沒摔車我就很開心，安全第一。」明天中華隊設定黃暐程為主將，他在受訪時靦腆地說：「請全能型的祐誠帶我到壩頂。」

▲2026年國際自由車環台公路大賽今天從臺北站點燃戰火。（圖／主辦單位提供）

捲入最後2公里的摔車事故，讓洪坤弘留下擦傷，好在傷勢並不嚴重，賽後他也回顧當時的情況：「那時我算是滿前面的位置，是卡位的時候發生碰撞，開始從中間炸開。我看右邊還有路，往右邊閃了兩個，但最後一個橫躺在我面前，如果沒有摔車我的位置其實非常好。待會會請防護員幫忙處理，明天我們會全力掩護暐程！」

盧紹軒則指出，其實整體表現還算 OK，前段設定要衝終點，所以沒有主動進攻，直到最後兩三圈才集結往前。他也分析今年少了石板路變數，雖然較好衝刺，但因為每個人都有機會，反而讓大家在爭搶位置時碰撞更加激烈，才導致嚴重的摔車，「最後兩公里的大摔車把我們陣形弄得比較混亂，比較可惜沒卡進前十。不過學弟們都蠻積極的，表現都還不錯，看下去就知道了！」他也強調接下來的桃園站將考驗個人爬坡能力，會盡力協助陣中爬坡手。

▲中華隊資深車手盧紹軒。（圖／記者蔡厚瑄攝）