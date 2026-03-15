運動雲

>

台北站驚天逆襲！拉約維奇終點前反超奪黃衫　澳洲沃爾什搶下衝刺綠衫

▲環台賽臺北市站黃衫得主義大利索盧森隊好手拉約維奇（Dusan Rajovic）與綠衫得主澳洲快取隊沃爾什（Liam Walsh）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲環台賽臺北市站黃衫得主義大利索盧森隊好手拉約維奇（Dusan Rajovic）與綠衫得主澳洲快取隊沃爾什（Liam Walsh）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

2026年國際自由車環台公路大賽今日於總統府前凱達格蘭大道正式點燃戰火。首站台北市站集結了全球34個國家、21支頂尖車隊共177位菁英，在全長80.6公里的城市繞圈賽中展開高速對決。最終由義大利索盧森隊好手拉約維奇（Dusan Rajovic）展現驚人的末段爆發力，在終點前完成「大逆襲」，成功穿上象徵總成績領先者的黃衫。

經國家一級古蹟景福門至仁愛圓環後返回凱達格蘭大道，單圈8.91公里，繞行9圈共80.6公里，這次和以往不同本次路線末段均為長直線衝刺，考驗各隊卡位和護衛主將的能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽進入最後一圈時，各隊衝刺火車開始強力加速，在終點前約200公尺，拉約維奇的位置一度稍顯落後，但他看準時機從賽道另一側發動強襲，憑藉驚人的末段加速能力，在最後幾公尺反超對手，率先壓線奪下單站冠軍，同時獲得10秒減秒獎勵，以總成績領先者的身份迎接第二站賽事。

▲環台賽臺北市站終點衝線。（圖／主辦單位提供）

▲環台賽臺北市站終點衝線。（圖／主辦單位提供）

「最後200公尺時，我的位置並不理想。」拉約維奇賽後坦言。然而，這位衝刺專家敏銳地觀察到賽道另一側的空間，果斷發動強襲，「我決定放手一搏，直到最後幾公尺我才確定能超過去。」最終他以1小時35分44秒驚險壓線奪冠，並獲得10秒減秒獎勵。首次訪台的他對台北市景與友善的人民印象深刻，笑稱能以勝利開啟賽季是非常棒的一天。

▲環台賽臺北市站黃衫得主義大利索盧森隊好手拉約維奇（Dusan Rajovic）與綠衫得主澳洲快取隊沃爾什（Liam Walsh）。（圖／主辦單位提供）

效力於澳洲快取隊的沃爾什（Liam Walsh）則在混亂的衝刺戰中殺出重圍，奪得單站第二名並成功披上綠衫搶下「衝刺王」，這是沃爾什第二次來到台灣，他對今年台北站的改線給予極高評價。

「我喜歡這個新賽道。」沃爾什表示，「動線配置讓比賽變得更直觀，對車迷來說終點衝刺也更好看。」剛從澳洲酷暑過來的他，非常享受台北涼爽的天氣，認為在古蹟景福門前競速是非常難得的體驗。雖然第一天屈居第二，但沃爾什鬥志滿滿，還笑說「目標是在下一個衝刺賽段擊敗拉約維奇，再往前進一個名次！」

隨著台北站落幕，明日比賽將轉戰具備高度挑戰性的登山路段。這對於今日表現亮眼的兩位衝刺型國外選手而言，考驗才正要開始，比較擅長衝刺拉約維奇說，「老實說，我不知道明天的情況會如何，明天登山段會非常艱難，我會試著『求生存』，目標是盡力守住領先優勢。」

關鍵字： 環台賽拉約維奇自行車台北站衝刺

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

快訊／日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

大谷翔平3轟4成62仍救不了日本　日媒嘆未能真正發揮他的價值

大谷翔平3轟4成62仍救不了日本　日媒嘆未能真正發揮他的價值

日本8強止步不甘心！大谷翔平：除了奪冠其他都算失敗

日本8強止步不甘心！大谷翔平：除了奪冠其他都算失敗

快訊／義大利最創驚奇！8比6勝波多黎各　隊史首闖四強

快訊／義大利最創驚奇！8比6勝波多黎各　隊史首闖四強

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

邁阿密惡夢！日媒：日本2000年後首度跌出重要國際賽4強之外

邁阿密惡夢！日媒：日本2000年後首度跌出重要國際賽4強之外

日本斷跨屆11連勝！井端弘和坦言輸球是現實　各國實力提升了

日本斷跨屆11連勝！井端弘和坦言輸球是現實　各國實力提升了

經典賽史上第一次！阿庫尼亞、大谷翔平同場首局首打席開轟

經典賽史上第一次！阿庫尼亞、大谷翔平同場首局首打席開轟

「山本由伸本人好小隻」吉力吉撈揮到直球超有感：站上去看更猛

「山本由伸本人好小隻」吉力吉撈揮到直球超有感：站上去看更猛

山本由伸喊「真的只有不甘心」　開賽失2分自責：讓比賽變沉重

山本由伸喊「真的只有不甘心」　開賽失2分自責：讓比賽變沉重

韓佳人挑戰「中國網紅妝」　被「眼妝＋超華麗頭飾」嚇到

熱門新聞

快訊／日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

大谷翔平3轟4成62仍救不了日本　日媒嘆未能真正發揮他的價值

日本8強止步不甘心！大谷翔平：除了奪冠其他都算失敗

快訊／義大利最創驚奇！8比6勝波多黎各　隊史首闖四強

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

邁阿密惡夢！日媒：日本2000年後首度跌出重要國際賽4強之外

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

2大谷翔平救不了日本　日媒嘆

3日本止步8強不甘心！大谷翔平獨自失落

4快訊／義大利隊史首闖四強

5WBC超級預測王／300項好禮等你拿

最新新聞

1周庭印萬金石3連霸　雷理莎國內后

2日本WBC輸球！球迷怒改總教練wiki「死刑囚、國家戰犯」

3張祐誠環台賽台北站首秀全隊最佳

4林岳平點名潘磊火力可期

5林安可熱身賽首安出爐！

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

追蹤手指骨裂！陳傑憲完成3項運動醫學檢查　上午離開高雄長庚

WBC觸身球左手骨裂！陳傑憲現身高雄長庚　估至少休息8週

【賽前以為已晉級8強】美國教頭糗爆！輸球後認：我完全算錯...

韓佳人挑戰「中國網紅妝」　被「眼妝＋超華麗頭飾」嚇到

【帶狗屍上門抗議】杜告犬「健康」失蹤38天被尋獲　飼主拉鐵門不見人

白家綺.吳東諺終於要補辦婚禮！　結婚8年「伴娘跟花童都自己生」

【倒車一次碰2台】屏東女駕駛從保養廠駛出　連撞大小貨車

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366