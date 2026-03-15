台北站驚天逆襲！拉約維奇終點前反超奪黃衫　澳洲沃爾什搶下衝刺綠衫

▲環台賽臺北市站黃衫得主義大利索盧森隊好手拉約維奇（Dusan Rajovic）與綠衫得主澳洲快取隊沃爾什（Liam Walsh）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

2026年國際自由車環台公路大賽今日於總統府前凱達格蘭大道正式點燃戰火。首站台北市站集結了全球34個國家、21支頂尖車隊共177位菁英，在全長80.6公里的城市繞圈賽中展開高速對決。最終由義大利索盧森隊好手拉約維奇（Dusan Rajovic）展現驚人的末段爆發力，在終點前完成「大逆襲」，成功穿上象徵總成績領先者的黃衫。

經國家一級古蹟景福門至仁愛圓環後返回凱達格蘭大道，單圈8.91公里，繞行9圈共80.6公里，這次和以往不同本次路線末段均為長直線衝刺，考驗各隊卡位和護衛主將的能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽進入最後一圈時，各隊衝刺火車開始強力加速，在終點前約200公尺，拉約維奇的位置一度稍顯落後，但他看準時機從賽道另一側發動強襲，憑藉驚人的末段加速能力，在最後幾公尺反超對手，率先壓線奪下單站冠軍，同時獲得10秒減秒獎勵，以總成績領先者的身份迎接第二站賽事。

▲環台賽臺北市站終點衝線。（圖／主辦單位提供）

「最後200公尺時，我的位置並不理想。」拉約維奇賽後坦言。然而，這位衝刺專家敏銳地觀察到賽道另一側的空間，果斷發動強襲，「我決定放手一搏，直到最後幾公尺我才確定能超過去。」最終他以1小時35分44秒驚險壓線奪冠，並獲得10秒減秒獎勵。首次訪台的他對台北市景與友善的人民印象深刻，笑稱能以勝利開啟賽季是非常棒的一天。

效力於澳洲快取隊的沃爾什（Liam Walsh）則在混亂的衝刺戰中殺出重圍，奪得單站第二名並成功披上綠衫搶下「衝刺王」，這是沃爾什第二次來到台灣，他對今年台北站的改線給予極高評價。

「我喜歡這個新賽道。」沃爾什表示，「動線配置讓比賽變得更直觀，對車迷來說終點衝刺也更好看。」剛從澳洲酷暑過來的他，非常享受台北涼爽的天氣，認為在古蹟景福門前競速是非常難得的體驗。雖然第一天屈居第二，但沃爾什鬥志滿滿，還笑說「目標是在下一個衝刺賽段擊敗拉約維奇，再往前進一個名次！」

隨著台北站落幕，明日比賽將轉戰具備高度挑戰性的登山路段。這對於今日表現亮眼的兩位衝刺型國外選手而言，考驗才正要開始，比較擅長衝刺拉約維奇說，「老實說，我不知道明天的情況會如何，明天登山段會非常艱難，我會試著『求生存』，目標是盡力守住領先優勢。」